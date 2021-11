Da ben quattro intense stagioni, l'attrice Vanessa Gravina è la contessa di Sant'Erasmo nella serie televisiva Il Paradiso delle Signore. Il suo personaggio a volte sembra essere freddo e cinico, ma dietro questa corazza si nasconde una donna dallo spirito libero e un cuore buono. Nelle ultime ore è stata la stessa attrice che, nel corso di una recente intervista, ha rivelato pregi e difetti della cognata di Umberto Guarnieri: "Adelaide è molto fragile e insicura”, ha rivelato l'attrice. Vanessa Gravina ha inoltre raccontato il suo rapporto con i colleghi che hanno partecipando alle riprese della soap di Rai1.

Tra tutti gli attori, quello con cui ha maggiormente legato è senza dubbio Roberto Farnesi. L'attrice che veste i panni della cognata del commendatore, ha speso delle belle parole circa il suo legame con l'attore toscano: ''Ci divertiamo quando siamo insieme''. Per quando riguarda un 'ipotetico ritorno della soap in prima serata invece, l'interprete di Adelaide si è espressa con uno "Spero di no".

Le parole di Vanessa Gravina

Nel corso dell'intervista all'attrice di Adelaide di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina ha raccontato alcuni lati del carattere del personaggio che interpreta: “Vuole sempre dire ciò che pensa, è diretta e forse anche un po' pazza. Per quanto riguarda i difetti, invece, Adelaide, se va in fissa per qualcosa, prende la tangente".

Nonostante il suo carattere sicuro e cinico, la zia di Marta è molto fragile, insicura ed anche un po’ paranoica, ha rivelato l'attrice. Successivamente, Vanessa Gravina ha voluto sottolineare il suo rapporto con i colleghi, all'interno della soap, raccontando che si è creato uno splendido rapporto con tutti.

'Umberto mi stimola'

Durante l'intervista a Vanessa Gravina, l'attrice ha parlato del suo rapporto con il personaggio che nella soap Il Paradiso delle Signore interpreta suo cognato. Roberto Farnesi è la persona con cui Vanessa Gravina ha legato di più. In merito al loro legame infatti, l'attrice di Adelaide ha rivelato: "Con Umberto c'è veramente un rapporto bellissimo, noi riusciamo a divertirci".

L'attrice ha inoltre raccontato che quando gira delle scene con Farnesi, si accorge immediatamente se una battuta diverte il pubblico, se fa ridere lui. L'attore di Umberto è una persona che stimola molto i suoi colleghi e che dice in faccia le cose come stanno, belle o brutte che siano. Nonostante di recente si sia vociferato, alla luce degli ascolti record, di un ipotetico passaggio della soap in prima serata, l'attrice ha espresso la sua opinione a riguardo: "Spero di no, ha rivelato Vanessa". Quando il pubblico si affeziona ad una fiction, risulta difficile fargli cambiare idea.