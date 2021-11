Prosegue Il Paradiso delle Signore 6 con nuove puntate e molte novità per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni, martedì 30 novembre, gli occhi saranno puntati su Tina che si sentirà in imbarazzo con Armando dopo aver visto il bacio con Agnese. Suo fratello Salvatore, invece, inizierà a farsi delle domande sulla possibile reazione di sua madre quando conoscerà il passato di Anna e combinerà un appuntamento con le due donne. Al Paradiso inizierà a lavorare Marco D'Erasmo e mentre Gemma ne sarà felice, Stefania non approverà affatto la nuova assunzione.

Infine, Gloria rivedrà Ezio con la sua nuova famiglia e saperlo felice la farà rattristare molto.

Salvatore temerà che Agnese non possa accettare Anna

Le vicende del Paradiso delle signore 6 di martedì 30 novembre saranno concentrate ancora sulla famiglia Amato. Dopo aver visto il bacio tra sua madre e Armando, Tina si troverà faccia a faccia con il capomagazziniere e si sentirà profondamente a disagio. Nel frattempo, Salvatore, ignaro di tutto, si concentrerà sulla sua storia d'amore con Anna e si domanderà se Agnese prenderà bene il fatto che si sia fidanzato con una donna già vedova e con una figlia. Per evitare che Agnese possa venire a sapere da altri del suo rapporto con la signorina Imbriani, Salvatore inviterà al cinema le donne più importanti della sua vita per farle conoscere meglio.

La felicità di Ezio turberà Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 30 novembre, racconta un giorno difficile per Gloria che si accorgerà di non aver mai voltato pagina. La capocommessa, infatti, si troverà davanti Ezio e la sua nuova famiglia e sapere suo marito felice tra le braccia di un'altra donna la farà soffrire molto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La reazione di Gloria farebbe pensare che la donna sia ancora innamorata di Ezio, nonostante sia trascorso molto tempo dalla fine della loro relazione.

Stefania non apprezzerà il nuovo impiego di Marco: anticipazioni puntata 30 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 30 novembre, annunciano che nella puntata di martedì al grande magazzino di Vittorio inizierà a lavorare Marco D'Erasmo per la redazione del Paradiso Market.

Gemma sarà entusiasta all'idea di poter stare più contatto con il ragazzo che le piace, ma Stefania non sarà del suo stesso parere. La signorina Colombo, infatti, continuerà a non stimare affatto Marco e non riuscirà a spiegarsi come mai Vittorio abbia scelto proprio lui. In realtà, la decisione di invitare il giovane giornalista a lavorare per la rivista è stata presa da Umberto Guarnieri, ma la ragazza per il momento lo ignorerà.