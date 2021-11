Prosegue l'appuntamento con la soap italiana Il Paradiso delle Signore 6. Una nuova puntata verrà trasmessa martedì 2 novembre 2021 e le anticipazioni confermano che non mancheranno le sorprese.

Al grande magazzino ci sarà una Venere in meno dopo la decisione di Paola di lasciare il posto di lavoro per salvaguardare la propria gravidanza. Gemma apprenderà la notizia e si mostrerà subito interessata a prendere il suo posto.

Nel frattempo Don Saverio ascolterà una chiamata di Giuseppe: il suo interlocutore è una donna. Il parroco cercherà di capire cosa starà nascondendo il marito di Agnese.

Dopo aver ascoltato più volte la demo del film musicale, Vittorio nutrirà dei sospetti sulla veridicità della voce di Tina. Il direttore dell'atelier convoca in ufficio Anna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agnese sotto shock a causa di Giuseppe

Durante il trentasettesimo episodio de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda martedì 2 novembre 2021, Agnese sarà sconvolta dopo aver scoperto che il libretto dei risparmi è stato completamente svuotato. Prima di puntare il dito su Giuseppe però, la sarta vorrà essere certa che il marito possa aver compiuto davvero un simile gesto. Tuttavia la mamma di Salvatore, Antonio e Tina inizierà a seguire ogni spostamento del marito per cercare di capire se si sia cacciato in qualche guaio.

Nel frattempo Don Saverio ascolterà per caso la conversazione telefonica tra Giuseppe e Petra. Il parroco del paese scoprirà quindi che il marito di Agnese ha una relazione extra coniugale con un'altra donna e farà di tutto per indagare e difendere la reputazione della sarta.

Spoiler Il Paradiso 6, Vittorio sospetta di Tina

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmesse il 2 novembre, rivelano nel dettaglio che Paola avrà deciso di lasciare il posto al grande magazzino per dedicarsi interamente alla sua maternità.

Le dimissioni della moglie di Franco verranno apprese da Gemma. La sorellastra di Stefania si mostrerà immediatamente interessata al posto vacante di Venere e cercherà in tutti i modi di candidarsi.

Nel frattempo negli uffici dell'atelier, Vittorio continuerà ad ascoltare il demo del musicarello. Quando sentirà la voce di Anna la collegherà immediatamente alla registrazione.

Il direttore del grande magazzino così convocherà in ufficio la moglie di Quinto per cercare di capire qualcosa in più a riguardo.

Dopo il loro incontro, Anna metterà al corrente Salvatore su quanto accaduto. Il titolare della caffetteria farà di tutto per cercare di convincere la sorella a rivelare della sua malattia a Vittorio, in quanto quest'ultimo ha investito del denaro per il successo del film.