Continuano le Anticipazioni Tv su Il Paradiso delle Signore, la soap più amata e seguita nel pomeriggio degli italiani. Grandi novità e colpi di scena per le puntate delle prossime settimane, in onda come di consueto dal lunedì al venerdì alle ore 15:55.

Le anticipazioni sull'episodio in data 6 dicembre puntano gli occhi su Irene, che ha appena scoperto del trasferimento di Stefania. La donna non ha reagito bene alla notizia, ma Gloria sarà pronta a sostenerla e a farla ragionare. Nel frattempo, Flora ha ottenuto una promozione.

Il Paradiso delle Signore: cosa è accaduto nell'episodio precedente

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore, Ezio ha offerto la possibilità a Stefania di vivere sotto lo stesso tetto e la ragazza ha preso la sua decisione; nel frattempo Marco ha invitato Gemma a passare un po' di tempo insieme. Quest'ultima ha finalmente accettato l'invito dimostrando di essere molto presa dal giovane di Sant'Erasmo. La famiglia Amato, intanto, sta vivendo un momento di forte crisi: Salvatore ha scoperto la verità sul tradimento della madre e per tale ragione ha deciso di andarsene di casa. Il barista aveva precedentemente origliato una conversazione tra Ferraris e Don Saverio: il dialogo lo ha portato ad avere profondi dubbi circa la natura del rapporto tra il magazziniere e sua madre.

Per dare concretezza ai propri sospetti, Salvo decide di confrontarsi con Tina, la quale ammette di aver visto Agnese e Armando darsi un bacio. Il fratello perde definitivamente le staffe e se ne va di casa.

Spoiler il Paradiso delle Signore, puntata 6 dicembre: Irene decide di saltare il lavoro

Le anticipazioni sull'episodio de Il Paradiso delle Signore, in data 6 dicembre, rivelano che Irene non ha preso il prossimo trasferimento di Stefania nel migliore dei modi: la donna è visibilmente turbata dalla notizia e, presa dalla tristezza, decide di non presentarsi al lavoro.

Fortunatamente, Gloria interviene riuscendo a farla ragionare e Irene comprende di aver reagito in modo poco opportuno. Arrivata la sera, la donna si presenta in casa Colombo a ora di cena.

Flora viene assunta a tempo indeterminato

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano il successo di Flora: la Gentile ha fatto un ottimo lavoro al Paradiso e ha ottenuto una promozione: sarà stilista a tempo indeterminato.

Una piacevole notizia che tuttavia non rende del tutto felice Flora, la quale ha ancora dentro di sé il tormento per quanto accaduto al padre. Ormai l'angoscia è tale che la ragazza non riesce a nascondere quello che prova, soprattutto davanti gli occhi attenti e vigili della contessa Adelaide.

Armando, intanto, spinto da un senso di coscienza interiore, decide di incontrarsi con Salvatore per parlargli di quanto è accaduto. Ferraris, tuttavia, non riesce a raccontare tutta la verità al figlio degli Amato. Come reagirà Agnese quando verrà a sapere delle azioni di Armando? E cosa farà Salvatore?

Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 alle ore 15:55.