Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni sulle trame delle nuove puntate, in programma il 18 e 19 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Giuseppe Amato, il quale prenderà una drastica decisione dopo che sua moglie Agnese ha scoperto la verità sul tradimento e sulla tresca clandestina che aveva in Germania. Intanto, Vittorio Conti continua a stare vicino a Tina e promette a sua mamma che si prenderà cura di lei in tutto e per tutto.

Giuseppe medita vendetta contro Armando: trama Il Paradiso 6 del 18 novembre

Nel dettaglio, la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 prevista per il 18 novembre su Rai 1, rivela che Giuseppe, dopo essere stato messo alle strette da sua moglie, deciderà di partire e di andare via.

A quel punto, il capofamiglia di casa Amato affronterà i suoi figli, mettendoli al corrente della sua decisione di ritornare di nuovo in Germania, anche se non darà loro grandi motivazioni e spiegazioni sul motivo di questa decisione.

In questo modo, quindi, Giuseppe rassegnerà le sue dimissioni, ma mediterà vendetta nei confronti di Armando Ferraris: tra i due, infatti, sembra esserci un conto in sospeso.

Gemma inganna la 'sorellastra' Stefania

Intanto, Gemma non riferirà a Stefania dell'invito che aveva fatto Ezio per una cena al circolo. Nel momento in cui Stefania scoprirà la verità, non la prenderà affatto bene e così finirà per affrontare duramente la sorellastra.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore di giovedì 18 novembre, rivelano che anche Ezio non gradirà il modo di fare di Gemma e così mediterà di metterla in punizione.

Vittorio, intanto, tranquillizzerà Agnese circa l'operazione cui dovrà sottoporsi Tina e le promette che si prenderà cura di sua figlia.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda anche venerdì 19 novembre, con la messa in onda dell'ultima puntata di questa settimana.

Giuseppe se ne va e lascia moglie e figli: anticipazioni Il Paradiso 6 del 19 novembre

Le anticipazioni circa la trama di questo episodio, rivelano che Agnese confesserà al prete di città che non riesce affatto a perdonare suo marito dopo aver scoperto la notizia del tradimento.

Intanto, per Giuseppe si avvicinerà il fatidico momento della partenza. L'uomo saluterà tutti ma, prima di andare via definitivamente, sarà al centro di un nuovo acceso scontro con sua moglie Agnese e anche con Armando Ferraris.

Quello di Giuseppe sarà un addio definitivo, oppure tornerà nel corso della sesta stagione? Lo scopriremo durante le prossime settimane.

Occhi puntati anche su Marco: gli spoiler de Il Paradiso 6 di venerdì pomeriggio, rivelano che il ragazzo comincerà a corteggiare sfacciatamente una ragazza borghese, lasciando molto perplessa sua zia Adelaide.