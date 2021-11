Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che andrà in onda il 19 novembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Gloria, dopo aver instaurato un discreto rapporto con il marito, si permetterà di dargli un consiglio. La donna suggerirà a Ezio di non forzare troppo la figlia riguardo al trasferimento presso la casa in cui lui vive con Veronica e Gemma. Colombo non prenderà affatto bene la dritta datagli dalla moglie, e le intimerà di non mettere più bocca su questo.

Al contempo la giovane Zanatta cercherà di riconquistare l'affetto di Ezio, riuscendoci solo in parte.

Agnese confesserà a Don Saverio di essere profondamente delusa dal comportamento del marito, dato che non solo l'ha tradita, ma non è riuscito nemmeno a confessarlo ai loro figli. Giuseppe, intanto, sembrerà deciso a partire per la Germania. Tuttavia, prima di lasciare Milano, avrà uno scontro con Agnese ed Armando.

Il Paradiso, episodio 19 novembre: Gloria da un suggerimento ad Ezio

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 novembre ci sarà un nuovo scontro fra Ezio e Gloria, i quali sembravano aver trovato un equilibrio. La capocommessa, vedendo le titubanze di Stefania riguardo al trasferimento a casa di Ezio, suggerirà al coniuge di non fare pressioni sulla ragazza affinché vada a stare da lui.

La donna gli consiglierà di procedere gradualmente, in modo che le due sorellastre si conoscano meglio.

Tuttavia, Colombo non apprezzerà le indicazioni della moglie, dicendole di non interessarsi più alle questioni che riguardano la sua vita personale. Al contempo Gemma farà in modo di farsi perdonare da Ezio per ciò che ha fatto a Stefania.

Stando alle anticipazioni ci riuscirà solo in parte.

Anticipazioni Il Paradiso 19/11: Giuseppe parte per la Germania

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso che sarà trasmesso il 19 novembre svelano che Giuseppe sarà deciso a partire per la Germania, salutando i figli. Agnese, intanto, confesserà a Don Saverio di non riuscire a perdonare il miglio per ciò che ha fatto.

Tuttavia, prima di lasciare Milano, Amato senior avrà uno scontro con la moglie e Armando, che reputa il responsabile del mancato perdono della moglie.

Puntata 19 novembre de Il Paradiso: Marco frequenta una ragazza borghese

Nel corso della puntata de Il Paradiso del 19 novembre sarà dato spazio anche alle vicende che coinvolgono il giovane Marco di Sant'Erasmo.

A quanto pare il nipote di Adelaide, pur essendo rimasto colpito da Gemma, corteggerà anche una ragazza borghese. Ben presto la contessa scoprirà quali sono le motivazioni che celano dietro questo comportamento.