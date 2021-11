Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di novità per i telespettatori di Rai 1.

Nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 novembre, Agnese (interpretata dall'attrice Antonella Attili) sarà molto delusa dal comportamento avuto da suo marito Giuseppe (Nicola Rignanese) e non riuscirà a perdonarlo, pertanto la donna lo caccerà via. Amato, però, non accetterà di lasciare la sua casa e suoi figli, così cercherà di far leva sui loro sentimenti.

Intanto Marco di Sant'Erasmo deciderà di prolungare il suo viaggio a Milano e avrà un bel colpo di fulmine per Gemma, ma anche la giovane sembrerà molto interessata al nuovo arrivato.

Più tardi Flora sarà accolta con gioia dalle Veneri, presso il grande magazzino, mentre Vittorio sarà assai colpito dalle doti giornalistiche di Stefania.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Marco e Gemma attratti l'uno dell'altra

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Armando Ferraris (interpretato dall'attore milanese Pietro Genuardi), avrà un duro scontro con Tina Amato (Neva Leoni). Quest'ultima, invece, si addosserà le colpe della tensione crescente tra i genitori. Nel contempo Marco di Sant'Erasmo (Moisé Curia) nipote di Adelaide, deciderà di rimanere ancora un po' di tempo a Milano, poiché penserà di aspettare che suo fratello maggiore si sia tranquillizzato, prima di lasciare villa Guarnieri.

Agnese, intanto, dirà a suo marito di organizzarsi al più presto e di lasciare la loro casa, ma l'uomo cercherà in tutti modi di ottenere la benevolenza dei suoi figli, Salvatore, Antonio e Tina. In seguito Marco incontrerà Gemma all'improvviso e tra i due scoppierà sin da subito una forte attrazione. Al Paradiso, intanto, le Veneri accoglieranno Flora con grande entusiasmo, dopo aver saputo del servizio riservato alla donna.

Agnese non vuole perdonare il marito

Tina riuscirà a tranquillizzarsi, dopo che il padre ha cambiato idea sulla sua operazione. Salvo, invece, sarà sempre più innamorato e felice, mentre Gemma sarà assai invidiosa del rapporto creatosi tra Ezio e sua figlia, così tirerà un brutto colpo a Stefania. Quest'ultima, intanto, colpirà in maniera alquanto positiva Vittorio Conti, mostrando le sue grandi doti giornalistiche, durante l'intervista fatta Flora.

Agnese, invece, confesserà a Don Saverio di essere troppo delusa per poter perdonare suo marito. Gemma, intanto, cercherà di riconciliarsi con Ezio, ma per lei non sarà facile.

Infine, Gloria consiglierà Ezio di non forzare troppo i tempi riguardo il trasferimento di Stefania a casa Colombo, ma l'uomo non prenderà affatto bene il suo suggerimento.