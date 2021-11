Lunedì 22 novembre comincia una nuova settimana in compagnia della serie televisiva "Il Paradiso Delle Signore", in onda su Rai 1 ogni pomeriggio, fino a venerdì 26 novembre.

Al centro della scena ci sarà il personaggio di Giuseppe Amato e le bugie da lui raccontate alla famiglia, che lo costringeranno a lasciare Milano.

Salvatore e Tina sconvolti dalla partenza del padre

Le anticipazioni delle puntate degli episodi trasmessi fino a venerdì 26 novembre svelano che Giuseppe (Nicola Rignanese) farà ritorno in Germania e non avrà il coraggio di comunicare di persona la decisione ai familiari.bAmato farà pervenire un telegramma ai figli e alla moglie, ma le reazioni saranno differenti.

Tina e Salvatore (Emanuel Caserio) mostreranno grande dispiacere per questa notizia inaspettata, mentre Agnese (Antonella Attili) sembrerà piuttosto indifferente.

Non si placheranno intanto le sofferenze d'amore di Gemma (Gaia Bavaro) la quale non riuscirà a contenere la gelosia sul conto di Marco e Luisa. La realtà sarà completamente diversa da quel che appare: il nipote della contessa è in compagnia di Luisa per interessi personali.

Maria gelosa di Rocco, Armando e Agnese si avvicinano

Nel frattempo l'amore, ormai a distanza, tra Maria e Rocco avrà delle difficoltà e ciò provocherà la tristezza nelle giovane donna. Tutto comincerà quando Armando farà vedere alla giovane la foto ritraente Rocco, vestito da ciclista, mentre festeggia una vittoria.

Un particolare però provocherà la gelosia di Maria, la quale si renderà conto che la consegna della coppa nei suoi confronti viene fatta da parte di una bellissima donna.

Tina (Neva Leoni), dal canto suo prenderà una decisione rilevante per il suo futuro artistico: sarà intenzionata a effettuare l'operazione alle corde vocali.

Successivamente, dopo un lungo periodo di distacco, Armando e Agnese si ritroveranno vicini e si concederanno un bacio appassionato. Il quale per puro caso verrà visto da Tina.

Le vicende della famiglia Guarnieri

Un altro capitolo riguarda la famiglia Guarnieri. Umberto (Roberto Farnesi) sarà sempre più vicino a Flora, causando la rabbia e la gelosia della cognata Adelaide.

Cosimo (Alessandro Cosentini), incaricato dalla figlia di Ravasi (Roberto Alpi) di un compito, le farà avere le foto che ritraggono il padre Achille nell'ultimo periodo della sua vita.

Nel frattempo Umberto sarà in procinto di fare una proposta di lavoro a Marco, chiedendogli di far parte della redazione del Paradiso Market. Il nipote della contessa non avrà dubbi nell'accettare tale proposta che peraltro gli darà la possibilità di passare maggior tempo in compagnia di Gemma.

Intanto alcuni alcuni articoli scritti da Marco di Sant'Erasmo provocheranno un duro scontro con Stefania.