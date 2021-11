Si fanno sempre più intriganti le vicende de Il Paradiso delle Signore Le puntate che verranno trasmesse da lunedì 29 a venerdì 3 dicembre rivelano che dopo aver visto il bacio tra Agnese e Armando, Tina metterà alle strette la madre: la giovane cantante e successivamente anche Salvo non saranno felici per la relazione tra la madre e Ferraris. Al contrario i giovani desidereranno riunire la famiglia, proponendo di trascorrere il Natale da Giuseppe, in Germania. Intanto in atelier, Vittorio vorrà che sia Tina la madrina dell'evento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide intercetta il telegramma di Cosimo

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse dal 29 novembre al 3 dicembre Tina rivelerà alla madre di averla vista in intimità con Armando. Inoltre Agnese teme che anche Salvatore possa essere a conoscenza della verità sulla relazione con il capo magazziniere. Intanto il titolare della Caffetteria avrà paura che la madre non possa accettare il suo fidanzamento con Anna e deciderà di giocare d'anticipo. Il ragazzo inviterà così la madre e la giovane Imbriani a trascorrere una serata al cinema.

Nel frattempo al grande magazzino ci sarà fermento per il lancio della nuova collezione di Flora.

Tutte le Veneri saranno coinvolte nella sfilata mentre Vittorio comunicherà al suo team che Tina sarà la madrina dell'evento. Intanto la giovane stilista riuscirà a mettersi in contatto con Cosimo, con l'obiettivo di ricevere altre informazioni sul padre Achille. I piani della giovane Ravasi però, verranno rovinati da Adelaide: la contessa intercetterà il telegramma con la risposta di Bergamini.

Il Paradiso 6, Gloria triste per la felicità dell'ex marito

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre, rivelano nel dettaglio che a casa Amato si respirerà un atmosfera di tensione. I giovani sentiranno la mancanza di Giuseppe e quindi Salvatore proporrà di trascorrere il Natale in Germania, in compagnia del capo famiglia.

Successivamente il titolare della Caffetteria si troverà al magazzino dell'atelier quando sentirà Armando parlare con Don Saverio. Tuttavia Salvatore apprenderà della relazione extra coniugale della madre e Ferraris. Furioso per quanto scoperto, il giovane Amato non riuscirà a contenere la rabbia e deciderà di andare via di casa.

Nel frattempo Irene continuerà a essere turbata a causa di Stefania: la Venere bionda teme che Gemma possa farla allontanare dalla sua migliore amica. Per questo motivo la signorina Cipriani giocherà tutte le carte a sua disposizione e cercherà in tutti i modi di convincere Stefania a non trasferirsi a casa del padre.

Intanto Ezio sembrerà aver ritrovato la serenità accanto alla sua nuova famiglia. Gloria vedendo l'ex marito sereno e rilassato ci rimarrà male e si rattristerà.