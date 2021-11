Prosegue l'appuntamento con Imma Tataranni 2, la serie poliziesca con protagonista Vanessa Scalera in onda martedì 9 novembre in prime time su Rai 1 con la quarta e ultima puntata. Le anticipazioni rivelano che sarà trasmesso il nuovo episodio dal titolo "Un mondo migliore di questo", dove il procuratore si ritroverà ad indagare su uno strano furto che si è verificato all'interno dell'abitazione di un'amica della suocera ma farà i conti anche con qualcuno che trama alle sue spalle e che vuole metterla nei guai.

Imma indaga, Samuel lascia Matera: anticipazioni Imma Tataranni 2 del 9 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quarta e ultima puntata di Imma Tataranni 2 che andrà in onda questo martedì 9 novembre in prima serata su Rai 1, rivelano che Imma si ritroverà a far chiarezza su uno strano furto avvenuto all'interno dell'abitazione di un'amica di sua suocera.

La refurtiva comparirà, a distanza di pochi giorni mentre un uomo di nome Ulisse, verrà ritrovato morto all'interno del suo laboratorio artigianale.

Due casi che, all'apparenza risulterebbero collegati e alla risoluzione definitiva si potrà arrivare grazie alla ferrea memoria del procuratore, che anche questa volta, riuscirà a portare alla luce la verità dei fatti su quanto è accaduto.

E poi ancora gli spoiler di questa quarta e ultima puntata della fiction in onda il 9 novembre su Rai 1, rivelano che un atto di coraggio che sarà fondamentale nel processo contro Romaniello, porterà Samuel a lasciare Matera.

Calogiuri usato come strumento di vendetta: trama Imma Tataranni del 9 novembre

Un duro colpo per Valentina, la quale si scaglierà duramente contro sua mamma, ritenendola responsabile e artefice di questa situazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Imma raccoglierà tutte le prove per mettere "ko" Romaniello ma qualcuno comincerà a tramare nell'ombra.

Le anticipazioni dell'ultima puntata, infatti, rivelano che ci sarà qualcuno che tramerà alle spalle del procuratore e che proverà a compromettere il rapporto tra Imma e suo marito, usando Calogiuri come strumento di vendetta.

Stop per Imma Tataranni 2 dopo la quarta puntata: la fiction ritorna nel 2022

Insomma una quarta puntata decisamente da non perdere quella di Imma Tataranni 2 di martedì 9 novembre, con la quale si concluderà il primo ciclo di appuntamenti di questa seconda stagione.

La serie con Vanessa Scalera, infatti, è stata divisa in due parti e il secondo ciclo di episodi inediti della seconda serie saranno trasmessi nel 2022, probabilmente nel corso della stagione primaverile della rete ammiraglia Rai.

E c'è da scommettere che, anche nel prossimo ciclo di appuntamenti, i colpi di scena non tarderanno ad arrivare e per il procuratore arriverà il momento di far chiarezza con i suoi sentimenti, sia nei confronti del marito che per Calogiuri.