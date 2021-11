Cambia la programmazione di Imma Tataranni 2, la fortunata fiction del martedì sera di Rai 1 che in queste prime settimane di messa in onda ha saputo conquistare il gradimento del pubblico della rete ammiraglia. Gli ascolti hanno premiato la seconda stagione della fiction con Vanessa Scalera, anche se questa seconda stagione non giungerà a conclusione entro l'autunno 2021, dato che sarà sospesa alla quarta puntata di messa in onda.

Le novità del cambio programmazione di Imma Tataranni 2 su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni su Imma Tataranni 2 rivelano che ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda della fiction con Vanessa Scalera, complice il fatto che quest'anno la Rai ha scelto di dividere il nuovo ciclo di appuntamenti in due parti.

La prima sessione della fiction, quindi, terminerà con la messa in onda della quarta puntata, dopodiché sarà sospesa dalla programmazione della rete ammiraglia.

In vista del primo finale della seconda stagione, la fiction sarà trasmessa su Rai 1 con un doppio appuntamento previsto lunedì 8 e martedì 9 novembre.

La seconda stagione di Imma Tataranni sospesa alla quarta puntata

Sono queste le due date in cui saranno trasmessi gli ultimi appuntamenti del primo ciclo di Imma Tataranni 2, la quale poi tornerà in onda nel 2022.

I fan della fiction poliziesca, con protagonista Vanessa Scalera, dovranno attendere il 2022 per continuare a vedere gli episodi inediti in prima visione assoluta su Rai 1.

La messa in onda, al momento, è prevista per la primavera del nuovo anno con quattro nuove puntate che chiuderanno ufficialmente il ciclo di appuntamenti della seconda stagione.

Le nuove puntate della fiction tornano nel 2022 su Rai 1

Un finale che si preannuncia scoppiettante e che sicuramente non deluderà le aspettative dei numerosi spettatori, che in queste settimane hanno avuto modo di seguire e di appassionarsi alle prime nuove indagini del procuratore più famoso e amato del piccolo schermo.

Imma Tataranni 2, infatti, ha confermato tutta la sua forza e la sua potenza sul pubblico di Rai 1 con una media che ha superato la soglia dei cinque milioni di spettatori in prime time e uno share che ha raggiunto anche il 23%.

Un successo che ha saputo mettere d'accordo una vasta fetta di spettatori over, ma che ha anche conquistato il pubblico dei giovani che si stanno appassionando alle vicende del procuratore.

I colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate e, come ha svelato Vanessa Scalera, la sua Imma si ritroverà in primis al centro di una crisi sentimentale che la porterà a prendere delle decisioni inaspettate.