Quando tornerà in onda Imma Tataranni 2 con Vanessa Scalera? È questa la domanda che si stanno ponendo i telespettatori della fiction in onda su Rai 1, dopo la sospensione alla quarta puntata di questo nuovo ciclo di episodi. Lo scorso martedì sera, infatti, la serie tv poliziesca ambientata a Matera ha salutato il suo pubblico di spettatori, ma all'appello mancano ancora quattro episodi che andranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva Rai.

Retroscena sulle nuove puntate di Imma Tataranni 2

Nel dettaglio, a svelare dei nuovi retroscena su quella che sarà la programmazione delle nuove puntate di Imma Tataranni 2 è stato l'attore Massimiliano Gallo, che nella serie tv veste i panni del marito del procuratore.

In una recente intervista l'uomo ha dato qualche indizio in più ai fan spettatori della fiction circa la messa in onda delle nuove quattro puntate che mancano all'appello per portare a conclusione questa seconda stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena.

L'attore ha confermato che Imma Tataranni tornerà in onda su Rai 1 nel 2022.

Ecco quando andranno in onda le nuove puntate di Imma Tataranni

"Ci sono altre quattro puntate che andranno in onda subito dopo gennaio, ma è la Rai che deciderà", ha ammesso Massimiliano Gallo nel corso dell'intervista, svelando così un nuovo retroscena legato alla programmazione della fiction.

Insomma le nuove quattro puntate potrebbero essere trasmesse a partire da mese di febbraio, magari subito dopo la settimana del Festival di Sanremo, la quale peraltro generalmente è quella che viene "utilizzata" dalla televisione di Stato anche per sponsorizzare la meglio i nuovi prodotti da lanciare nel corso delle settimane a seguire.

In attesa di avere notizie certe da parte del direttore di Rai 1 su quella che sarà la programmazione della fiction Imma Tataranni 2, le prime anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di novità nel rapporto tra Imma e suo marito Pietro.

L'attore di Calogiuri svela dei retroscena sulle nuove puntate

Il loro matrimonio, infatti, verrà messo alla prova dal giovane Calogiuri, così come ha detto l'attore Alessio Lapice, il quale ha svelato in anteprima che Imma arriverà a perdere la testa per il suo giovane personaggio.

Il procuratore, quindi, non riuscirà a trattenere il proprio interesse nei confronti di Calogiuri e, in questo nuovo ciclo di appuntamenti della seconda stagione, potrebbe esserci anche un allontanamento dal marito.

Come si evolverà la situazione? Imma si lascerà andare completamente con Calogiuri? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate in onda su Rai 1.