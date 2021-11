Imma Tataranni è una delle fiction più amate dal pubblico italiano. La serie di Rai 1, giunta alla seconda stagione, vede protagonista Immacolata Tataranni, un magistrato integerrimo della Procura di Matera. La donna, dotata di una memoria prodigiosa e di un intuito infallibile, riesce a risolvere anche casi complicati, che all'apparenza vedrebbero come colpevoli persone completamente estranee ai fatti. Agli occhi di molti Imma ha un pessimo carattere, in realtà è semplicemente una persona molto onesta, dedita al lavoro e alla giustizia.

La seconda stagione di Imma Tataranni è stata divisa in due parti, composte rispettivamente da quattro prime serate.

Con il quarto episodio del 9 novembre si chiude il primo blocco del secondo capitolo.

Le nuove puntate andranno in onda nel 2022, ma già ci sono delle anticipazione su come evolveranno le vicende del sostituto procuratore.

Recentemente l'attore Alessio Lapice, interprete di Ippazio Calogiuri, ha rivelato qualche piccolo dettaglio riguardo a ciò che accadrà fra lui e la dottoressa Tataranni nelle prossime puntate.

Imma Tataranni, seconda serie divisa in due parti

La fortunata fiction Imma Tataranni è tornata sul piccolo schermo a due anni di distanza dalla messa in onda del primo capitolo. Tuttavia i vertici Rai hanno deciso di dividere la seconda serie in due parti, entrambe composto da un ciclo di quattro appuntamenti.

La puntata del 9 novembre segnerà la fine della prima parte, le nuove puntate andranno in onda nell'inverno-primavera del 2022.

Nel corso degli attuali episodi, Imma appare ancora confusa sentimentalmente fra il marito e il giovane collega Calogiuri. La donna, pur avendo un matrimonio apparentemente perfetto, ha un'infatuazione per un giovane maresciallo che lavora per lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante l'attrazione per il suo collaboratore, la dottoressa ha preferito tenere le distanze con il ragazzo, per non creare problemi al rapporto con suo marito. Tuttavia, pur sembrando felice accanto a Pietro, Imma non riesce a non pensare a Calogiuri, di cui si mostra anche gelosa.

Cosa accadrà nei nuovi episodi di Imma Tataranni

Imma Tataranni non andrà più in onda a partire dalla prossima settimana, tuttavia la seconda stagione non è terminata. Il pubblico, dopo l'episodio del 9 novembre, attenderà con entusiasmo il continuo della fiction con protagonista Vanessa Scalera.

Alessio Lapice, attore che nella serie veste i panni di Ippazio Calogiuri, recentemente ha svelato qualche spoiler relativo agli episodio che saranno trasmessi nel 2022. In una recente intervista Lapice ha ammesso che ci saranno diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate. Inoltre ha aggiunto in anteprima che la dottoressa si lascerà andare con il maresciallo. "Nei nuovi episodi lei si innamora del mio personaggio" ha rivelato Lapice, lasciando intendere che Imma potrebbe mettere in discussione il suo matrimonio per Calogiuri.

Imma Tataranni, l'interprete di Calogiuri: 'Pietro non avrà alcuna speranza'

Dunque nelle prossime puntate il sostituto procuratore potrebbe dare una svolta alla sua vita sentimentale, lasciandosi andare con il giovane Ippazio.

Difatti Alessio Lapice ha aggiunto: "Per Pietro non ci saranno molte speranze". A questo punto la donna potrebbe anche decidere di porre fine al matrimonio con il docile Pietro, affrontando dunque le conseguenze che tutto ciò comporterebbe. Però, qualora dovesse fare questa scelta, andrebbe in contro a numerosi conflitti con la figlia, ed anche con la suocera.

Per scoprire l'evoluzione della situazione sentimentale della dottoressa Tataranni, bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi a inizio 2022.