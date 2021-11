Brutto incidente per Mara Venier dietro le quinte di Domenica In, la storica trasmissione del pomeriggio festivo di Rai 1.

Nel corso della puntata in diretta del 21 novembre, la conduttrice veneta è stata protagonista di una rovinosa caduta avvenuta durante una pausa pubblicitaria, tale da far spaventare la Venier. Pertanto, la presentatrice si è assentata per qualche minuto dallo studio e in suo soccorso è arrivato Pierpaolo Pretelli, che con lei stava conducendo il segmento finale della trasmissione domenicale e che questa settimana si è ritrovato a prendere in mano le redini dello show.

Domenica In, incidente dietro le quinte per Mara Venier

Nel dettaglio, Mara Venier durante la diretta di oggi di Domenica In ha avuto un brutto incidente dietro le quinte del suo talk show.

Durante una pausa pubblicitaria, così come ha raccontato lei stessa, è stata vittima di una spaventosa caduta e i risultati si sono visti.

Mara, infatti, dopo aver lasciato per oltre 10 minuti la conduzione del programma nelle mani di Pierpaolo Pretelli, si è riaffacciata in studio, mostrando i segni di quanto le era accaduto.

La presentatrice di Domenica In, aveva un "bernoccolo" sulla fronte, a dimostrazione della brutta caduta di questo pomeriggio dietro le quinte del suo show.

Brutta caduta per Mara Venier (Video)

La conduttrice faceva anche grande fatica a camminare, tanto che per raggiungere la postazione per portare avanti la trasmissione, si è dovuta far accompagnare dal giovane Pierpaolo Pretelli.

Insomma un gran bello spavento per Mara Venier che, in diretta tv, ha voluto tranquillizzare suo marito Nicola Carraro che in questo momento non si trova neppure in Italia, ma che stava seguendo la trasmissione.

La conduttrice veneta lo ha tranquillizzato, facendogli sapere in diretta di essere stata vittima di una rovinosa caduta durante una pausa pubblicitaria e di essersi fatta male sia alla testa che al piede.

“Io non mollo. Me devono abbattere!”



Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In.

Forza Mara 💪🏻#DomenicaIn #prelemi pic.twitter.com/sYFHjLhMTG — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 21, 2021

'Mi devono abbattere', sbotta Mara Venier dopo la caduta

Per fortuna, però, non è stato nulla di grave, al punto che Mara stessa, dopo lo spiacevole incidente di oggi pomeriggio a Domenica In ha ribattuto: "Io non mollo, mi devono abbattere", con tanto di calorosi applausi da parte del pubblico presente in studio.

Cosa succederà a questo punto? Non è la prima volta che la Venier è protagonista di incidenti simili che si verificano proprio nello studio della storica trasmissione domenicale di Rai 1 che, quest'anno, conduce per la quattordicesima volta.

Di sicuro la Mara saprà rimettersi in forma e tornare di nuovo più forte di prima in vista della prossima puntata del 28 novembre, coadiuvata sempre da Pierpaolo Pretelli.