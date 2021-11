Il Joker di Todd Phillips è un film cinematografico che ha dato molto da discutere alla sua uscita al cinema nel 2019. La pellicola ha alla fine ottenuto 11 candidature ai premi Oscar 2020, vinti i premi per la migliore colonna sonora a Hildur Guonadottir e miglior attore a Joaquin Phoenix.

Il film andrà in onda in prima visione tv italiana questa sera, martedì 16 novembre, alle ore 21:20 su Canale 5.

A suo tempo la pellicola ha spaccato in due la critica, dividendo gli esperti tra chi reputa l'opera di Todd Phillips una geniale reinterpretazione della storia del villain più famoso nelle saghe di Batman e chi invece la considera una banale trovata di mercato.

È tuttavia indiscutibile il successo della pellicola, la quale ha incassato 335 milioni di dollari in nord America e 739 milioni nel resto del globo per un totale di ben 1,074 miliardi. Il film ha tagliato il traguardo come pellicola vietata ai minori più venduta di tutti i tempi.

Di seguito alcune anticipazioni TV prima della messa in onda.

Joker di Todd Philips: la trama

Per chi è estraneo al titolo, è bene sapere che il Joker di Todd Philips ha poco a che fare con il villain canonico della saga di Batman.

Lo spettatore è infatti invitato a vedere la pellicola con occhi assolutamente sobri, staccati dall'influenza del fumetto. Il film si concentra sulla vita di Arthur Fleck e la sua lenta e progressiva evoluzione verso l'iconico pagliaccio che tutti conosciamo.

Un'evoluzione studiata a tavolino che fa tuttavia appello alle difficoltà e all'alienazione che vive lo stesso Fleck nell'arco della propria esistenza.

Fin dai primi minuti della pellicola viene dipinto un Arthur profondamente alienato, un individuo depresso e disadattato che vive con l'anziana madre Penny nei bassifondi della città.

L'uomo soffre di un disturbo particolare che gli causa degli incontrollabili attacchi da risata, soprattutto nei momenti di alta tensione

Fleck coltiva il sogno di diventare cabarettista, in contrasto con la sua natura schiva e introversa. Si guadagna da vivere come clown, ma durante una normale giornata di lavoro viene pestato da un gruppo di teppisti.

Quando Arthur comunica l'accaduto al suo capo, questi gli dà una sonora strigliata che aumenta il senso di frustrazione del nostro protagonista. Disagio che lo farà piombare poco a poco in quel delirio di onnipotenza che lo trasformerà in un criminale carismatico in grado di terrorizzare l'intera città di Gotham.

Il commento dell'attore Joaquin Phoenix

Il Joker di Todd Phillips è una profonda indagine all'interno della psiche umana e come la società può agire in modo attivo su una fragile mente. Un film che prende ispirazione dai celebri fumetti per dare corpo a delle problematiche sociali.

Come lo stesso Joaquin Phoenix ha affermato in un'intervista: “Joker è proprio questo: uno di noi. Non ha padre, non ha amici, è ansioso, depresso, un lavoro infimo.

Ha subito dei traumi ed è stato anche abusato da bambino… Ha tutti i problemi di questo mondo. Non è stato né piacevole né facile entrare nella sua testa… ma sono orgoglioso di averlo conosciuto!”

Alcune curiosità sul Joker di Todd Phillips

Joaquin Phoenix, per interpretare al meglio il ruolo del Joker, ha perso ben 24 chili, oltre a documentarsi sulla sindrome pseudobulbare, osservando riprese di persone affette dal disturbo.

La pellicola ha battuto il record come film "vietato ai minori" più venduto di tutti i tempi e ha vinto il Leone d'Oro alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

L'appuntamento è dunque fissato a questa sera in prima visione alle 21:20 su Canale 5.