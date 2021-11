Uscito il 1° aprile 2021 sul Amazon Prime Video, Lol - Chi ride è fuori è stato un successo straordinario tanto da divenire il titolo più visto di sempre della piattaforma streaming.

Il meccanismo del programma era semplice quanto efficace: dieci comici illustri che si sfidano a colpi di sketch e battute evitando, però, di ridere. Un sorriso ma anche un accenno alla risata, difatti, significava essere eliminato dai conduttori Fedez e Mara Maionchi.

Visto il boom di ascolti, Amazon Prime Video ha annunciato sia i 10 concorrenti, che il periodo di uscita, il quale oscilla tra marzo e aprile del 2022 per la seconda edizione dello show comico.

Frank Matano da ex concorrente a conduttore

Tra gli sketch più divertenti della prima edizione, vinta da Ciro Priello dei The Jackal, c'erano senz'altro quelli tra Frank Matano ed Elio de 'Le Storie Tese' che non ci hanno messo molto a diventare virali sul web. La simpatia dell'attore e youtuber sommata all'esperienza accumulata come conduttore televisivo con Italia's got Talent hanno fatto protendere la redazione di Amazon Prime Video per affidargli, assieme al confermato Fedez, il timone del programma.

Lol 2, tra i concorrenti spiccano Corrado Guzzanti e Maccio Capatonda

L'ufficialità dell'intero cast di Lol 2 - Chi ride è fuori è arrivata oggi, 12 novembre, e sarà formato da: Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Diana Del Bufalo, i Pozzolis (Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli), Max Angioni e Maria Di Biase.

Tante le indiscrezioni sui partecipanti che sono circolate in rete nelle ultime settimane, le quali non hanno trovato riscontro col cast ufficiale, tra cui Claudio Bisio, Dado, Paola Cortellesi, Lucia Ocone, Ale & Franz, Luciana Littizzetto, ma anche un possibile outsider come l'ex calciatore Antonio Cassano.

C'è anche chi, stando ad alcuni rumors, avrebbe rifiutato la proposta di partecipazione di Prime Video, come il duo comico Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) e l'ex Iena Angelo Duro.

Seconda edizione di Lol, tra marzo e aprile 2022 l'uscita del programma

Tra il terzo e il quarto mese del prossimo anno, stando a quanto dichiarato da Amazon Prime Video, uscirà Lol 2 e l'impostazione dello show comico pare essere confermata.

Dieci comici chiusi in una stanza per sei ore filate, i quali si sfideranno con gag e cavalli di battaglia allo scopo di far ridere il pubblico a casa ma, soprattutto, di far eliminare un altro concorrente strappandogli un sorriso.

Il programma dovrebbe essere diviso in sei puntate della durata di un'ora e il primo classificato dovrebbe vincere la stessa cifra della prima edizione, ovvero 100.000 euro (devoluta da Ciro Priello all'organizzazione internazionale indipendente Action Aid).