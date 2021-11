Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera turca 'Love is in the air', che racconta l'amore fra un imprenditore di nome Serkan e una giovane ragazza di nome Eda nella Istanbul dei giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'8 al 13 novembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle ricerche per trovare Deniz, sull'arrivo di Kemal nella vita di Aydan, sulla gravidanza di Selin e sul rifiuto di Eda di sposare Serkan.

Deniz fugge

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Eda e Serkan capiranno di non poter contattare Deniz in alcun modo e decideranno di andare a cercarlo personalmente. Poco dopo, l'imprenditore si renderà conto della difficoltà della missione e chiederà a Erdem di aiutarlo. Dopo aver saputo del divorzio fra i Bolat, il primo amore di Aydan, Kemal, si presenterà a casa della donna per corteggiarla. Sconvolta dall'incontro con il suo ex, la donna chiederà aiuto alla sua amica Ayfer. Poco dopo, le due donne verranno a sapere della fuga di Deniz e si offriranno di aiutare Serkan a rintracciarlo. Nel corso delle ricerche, Serkan ed Eda finiranno per essere chiusi da Erdem all'interno di un garage.

Nel frattempo, Aydan, Ayfer e Seyfi troveranno Deniz in una caffetteria e lo porteranno a casa Bolat. Lì, Seyfi gli farà bere una bevanda usata spesso da Ayfer per addormentarsi in cui lui ha versato una scatola di sonniferi. Per questo motivo, Deniz di addormenterà profondamente per un lungo periodo.

Eda rifiuta Serkan

Socio maggioritario di Ates, Kemal si ritroverà a lavorare con Eda e Serkan, suscitando dei dubbi in quest'ultimo.

L'imprenditore, infatti, si insospettirà del comportamento dell'uomo mentre Eda sarà del parere opposto. Piril sarà coinvolta in un incidente da cui ne uscirà illesa. Engin giungerà in ospedale e si convincerà della morte della moglie dopo aver visto il corpo senza vita di una donna dai capelli rossi col volto coperto da un lenzuolo.

Serkan si preparerà a fare una proposta di matrimonio a Eda nel corso della festa dell'Art Life. Nel frattempo, Melo confesserà alla Yildiz che Selin è incinta. Sconvolta dalla notizia, Eda cercherà Selin per avere conferma. Dopo aver saputo che la giovane è incinta di Serkan, deciderà di rifiutare la proposta di matrimonio dell'imprenditore. Nonostante ciò, il giovane si dichiarerà nuovamente a lei senza capire perché lo ha rifiutato. Dispiaciuta per ciò che è successo fra il figlio ed Eda, Aydan sfogherà la sua rabbia prendendo a pugni una foto di Kemal posta su un sacco di pugilato. Disperata e triste, Eda deciderà di calmare i nervi prendendo un caffè con Melo e Ceren.