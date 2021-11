Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che racconta gli amori, i dolori e le passioni di un gruppo di amici della Istanbul dei giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 15 al 20 novembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle indagini svolte da Eda per smascherare le presunte bugie di Selin, sulla gravidanza di quest'ultima, sull'amore di Aydan per Kemal e sul malore che colpirà Serkan.

Eda affronta Selin

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che Engin farà notare a Serkan di aver capito che lui è molto interessato a Eda. Convinte che Selin stia mentendo, Eda, Melek e Ceren la seguiranno fino in ospedale nella speranza di trovare le prove per incastrarla. Non trovando nulla, le tre amiche pedineranno Selin fino a quando non si ubriacherà. A quel punto, Eda si convincerà che la giovane abbia inventato la storia della gravidanza per costringerla ad allontanarsi da Serkan. Furiosa, la Yildiz affronterà la rivale per smascherarla ma quest'ultima si sentirà male e verrà condotta in ospedale dove i medici confermeranno la sua gravidanza. Selin chiederà categoricamente ad Eda di non rivelare a nessuno che è incinta, ma la Yildz ignorerà la richiesta e annuncerà la notizia a tutti.

Serkan rimarrà sconvolto dall'annuncio e affronterà Selin per sapere se il figlio che aspetta è suo. La giovane confermerà i suoi dubbi, spiegandogli di essere rimasta incinta quando lui si trovava in Slovenia con lei reduce dall'incidente in cui aveva perso la memoria.

Aydan vuole aiutare Selin

Aydan sarà molto combattuta fra il mantenere le distanze con Kemal o lasciarsi andare ai sentimenti che prova per lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Più tardi, la donna verrà a sapere che Selin vorrebbe abortire e le offrirà tutto il suo sostegno. Serkan chiederà ad Eda di trascorrere una serata con lui per chiarire tutta la situazione. Dopo aver trascorso la notte insieme, il Bolat troverà una lettera di Eda nel cuscino scoprendo che la giovane sta per partire per New York.

Sconvolto al pensiero di perderla, Serkan si recherà di corsa all'aeroporto, raggiungendola giusto in tempo. Lì però il giovane si sentirà male e cadrà a terra perdendo i sensi. Dopo essere stato condotto in ospedale e sottoposto a diversi esami l'imprenditore scoprirà di avere un tumore al cervello. Nel frattempo, Eda ascolterà di nascosto una conversazione fra Selin e Deniz in cui scoprirà che la giovane non è incinta di Serkan. Engin non riuscirà a capire se Piril vorrebbe che lui l'accompagnasse ad una visita dal ginecologo. Dopo aver parlato con i medici, il Bolat deciderà di stilare una lista di desideri da realizzare insieme ad Eda, iniziando dal risolvere un caso d'omicidio.