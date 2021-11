Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che racconta il doloroso e tormentato amore fra l'imprenditore Serkan Bolat e l'architetto paesaggista Eda Yildiz. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 22 al 27 novembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla storia d'amore fra Kemal e Aydan, sul film a cui parteciperanno Eda e Serkan, sul sesso del nascituro di Piril ed Engin e sulla scoperta fatta da Eda sulle condizione di fisiche di Serkan.

Melek controlla Selin

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Kemal farà un invito poco convenzionale ad Aydan, spingendola a voler credere così tanto nella loro storia da difenderla davanti a tutti. Il team di Serkan formato da Eda, Figen, Melek e Bolat stesso si ritroverà ad una festa per motivi diversi. Resasi conto che ultimamente Serkan è solito evitare la folla, Eda approfitterà dell'occasione per chiedergli di rispettare il loro accordo. Per questo motivo, i due giovani si ritroveranno a condividere un momento molto intimo in cui Serkan suonerà il pianoforte per lei. Più tardi, Bolat chiederà ad Eda di non rivelare a nessuno di aver trascorso la serata insieme. Approfittando della sua posizione lavorativa, Melek cercherà di controllare i movimenti di Selin.

Puren cerca di ipnotizzare Eda

Eda e Serkan verranno convinti a partecipare alle riprese di uno stravagante film che li costringerà a vivere momentaneamente in un camper. Sul set, la prima attrice Puren si mostrerà molto interessata a Serkan, scatenando la gelosia di Yildiz. Più tardi, Bolat si arrabbierà con Erdem perché quest'ultimo ha dato il permesso alla troupe di girare negli uffici dell'Art Life.

Usando metodi alquanto bizzarri, Leyla predirà a Piril e ad Engin che il bambino che stanno aspettando è un maschio. Il giorno seguente la coppia si recherà in ospedale per dei controlli, scoprendo con gioia di aspettare una femmina. Aydan deciderà di concedere un'altra possibilità a Kemal, accettando di cenare con lui nello stesso ristorante in cui si trovano casualmente Eda e Serkan.

Le prove effettuate dalla troupe si concluderanno in una comica pantomima, costringendo Yildiz e Bolat a ritirarsi nel loro camper. Lì, Puren cercherà di ipnotizzare Eda per convincerla a dimenticare Serkan. Yildiz fingerà di essere stata ipnotizzata in modo tale che Serkan capisca cosa vuol dire essere dimenticati dalla persona che si ama. Poi, Eda troverà per caso gli esami medici di Serkan nel camper scoprendo il suo effettivo stato di salute.