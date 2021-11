Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso della settimana che va dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Eda, la quale sarà decisa a portare avanti il suo piano nei confronti di Serkan e così si preparerà al fatidico giorno delle nozze con Deniz.

Anticipazioni Love is in the air 8-12 novembre: Eda turbata prima delle nozze

Nel dettaglio, le anticipazioni di Love is in the air fino al prossimo 12 novembre, rivelano che per Eda e Deniz si avvicinerà il fatidico giorno in cui coroneranno il loro "sogno d'amore".

Eda, però, apparirà impaurita e spaesata: la ragazza, infatti, si renderà conto che la finzione si sta spingendo un po' troppo avanti e per questo motivo non sarà per niente tranquilla.

Deniz, invece, ha i suoi buoni loschi motivi per far sì che tutto vada in porto e che questo matrimonio sia celebrato ufficialmente, senza alcun minimo tentennamento.

Sta di fatto che Aydan, rendendosi conto del fatto che ormai manca pochissimo al matrimonio, apparirà a dir poco disperata.

Aydan prova a convincere Serkan a fermare le nozze di Eda

La donna, infatti, cercherà di avere un confronto con Serkan e lo spingerà in tutti i modi a far sì che intervenga al più presto per poter bloccare queste nozze, dichiarandosi apertamente ad Eda e mettendo così fine a questa sceneggiata.

Le trame delle nuove puntate di Love is in the air previste dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che Serkan si ritroverà all'apice della confusione e deciderà di non fare nulla e affogherà la sua disperazione nell'alcool andando in un bar con Engin.

Tuttavia, proprio all'interno di questo locale si verificherà un episodio violento che finirà per scuotere il giovane architetto e lo porterà a capire come stanno davvero le cose.

Cosa succederà a questo punto? Serkan prenderà in mano le redini della situazione ed eviterà che la sua amata convoli a nozze con Deniz?

Eda e Deniz sposi: anticipazioni Love is in the air 8-12 novembre

Intanto Eda, sarà sempre più preoccupata e in crisi in vista delle nozze. Gli spoiler delle nuove puntate della soap opera turca rivelano che Deniz proverà a rassicurarla, facendole presente che la cerimonia nuziale in realtà sarà celebrata da un finto ufficiale di stato civile.

E così, Eda e Deniz si prepareranno al fatidico sì con testimoni Melo e Ferit. Aydan in un primo momento deciderà di non andare alla cerimonia, poi però cambierà idea. La donna deciderà di vestirsi di nero per far capire a tutti, compresi i due sposi, che questa per lei è un'occasione di lutto.