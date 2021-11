La storia d’amore tra Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ed Eda Yildiz (Hande Erçel), i due protagonisti assoluti del famoso sceneggiato di origini turche Love is in the air, rischierà nuovamente di essere ostacolata nei prossimi appuntamenti dopo aver smesso di fare i conti con i due diabolici alleati Selin Atakan e Deniz.

A tal proposito nella puntata che i fan italiani seguiranno il 25 novembre 2021, la giovane studentessa farà bene ad essere gelosa dell’architetto nonostante siano tornati assieme, poiché l’attrice Puren sarà disposta a tutto per fare breccia nel cuore dell’uomo dopo averlo conosciuto sul set delle riprese di un probabile film.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 25 novembre: Piril ed Engin desiderosi di avere una figlia femmina

Nel corso del 141° episodio della soap opera, in programma sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 25 novembre 2021 a partire dalle ore 16:55 circa, Piril (Başak Gümülcinelioğlu) ed Engin (Anıl İlter) inizieranno a credere che Leyla (İlkyaz Arslan) non si sia affatto sbagliata a ipotizzare che il bambino che aspettano è sicuramente un maschietto.

Sia il migliore amico di Serkan che la sua amata però, confrontandosi sull’argomento apprenderanno di preferire entrambi una figlia femmina.

Aydan e Kemal festeggiano il loro ritorno di fiamma, Puren decisa a far innamorare Serkan

In seguito Aydan (Neslihan Yeldan) dopo aver avuto tutto il tempo per riflettere e aver ascoltato i numerosi consigli dell’amica Ayfer (Evrim Doğan), arriverà a prendere la sua decisione visto che darà una seconda opportunità alla sua relazione con Kemal, il suo vecchio amore ritornato a Istanbul appositamente per riconquistarla.

Per festeggiare il loro ritorno di fiamma, la signora Bolat e Kemal si recheranno in un ristorante: in maniera del tutto casuale Aydan e Kemal ceneranno proprio nel locale scelto da Eda e Serkan. Quest'ultimo intanto continuerà a godersi ogni attimo della sua vita senza fare alcun riferimento alla malattia che ha scoperto di avere.

La situazione prenderà una brutta piega quando al ristorante metterà piede anche l’attrice Puren insieme alla sua compagnia: quest'ultima spererà di riuscire a far innamorare il ricco architetto di lei, la quale si è invaghita dal primo momento che l’ha visto. Quale mossa farà quest’ultima per far cadere tra le sue braccia Serkan? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire anche la reazione di Eda.