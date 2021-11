Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Love is in the air: le puntate che andranno in onda dal 22 al 27 novembre svelano che Eda e Serkan saranno impegnati nelle riprese di un film. La gelosia della paesaggista si farà sentire quando l'attrice protagonista dimostrerà il suo interesse per Bolat. Mentre Piril ed Engin apprenderanno di aspettare una femmina, Eda scoprirà la verità sulla malattia di Serkan, il quale aveva deciso di nascondere a tutti la verità.

Aydan dà una possibilità a Kemal

Le anticipazioni di Love is in the air relative alle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 novembre, prendono il via dalla scelta di Aydan di dare una possibilità alla sua vecchia fiamma Kemal.

Intanto, Serkan ed Eda, con il team di lavoro, si ritroveranno ad una festa, ma sapendo che l'architetto non ama stare tra la folla, la paesaggista lo condurrà in un luogo appartato e si farà suonare la chitarra, promettendo che rimarrà un loro segreto. Eda ricreerà una situazione che i due avevano già vissuto in passato ma che l'architetto, ovviamente, non ricorda.

Mentre Melek controllerà da lontano Selin, Eda e Serkan verranno coinvolti nelle riprese di un film, ma l'interesse dell'attrice protagonista nei confronti di Bolat scatenerà la gelosia di Eda. Leyla svelerà a Piril e Engin, con l'utilizzo di mezzi abbastanza discutibili, che avranno un maschio. I due, però, si riveleranno reciprocamente di desiderare una femmina.

Puren vuole conquistare Serkan

Intanto, Kemal e Aydan, decisi a concedere una chance alla loro relazione, andranno nello stesso ristorante in cui stanno cenando Eda e Serkan. Anche Puren, l'attrice decisa a conquistare Bolat, si presenterà al ristorante. Frattanto, Erdem verrà ripreso da Serkan, il quale non prenderà bene il fatto che la troupe del film abbia avuto i permessi per girare alla ArtLife.

Le riprese avranno dei momenti molto comici per via della presenza di attori improvvisati.

Engin e Piril scopriranno di aspettare una femmina, con loro grande gioia. Intanto, rientrati nel camper, Eda e Serkan verranno raggiunti da Puren che proverà ad ipnotizzare la paesaggista affinché dimentichi Serkan. La ragazza fingerà di stare al gioco per prendersi gioco dell'attrice, ma Serkan crederà che la fidanzata si sia dimenticata di lui e rifletterà su quanto sia stato brutto per Eda essere stata dimenticata.

Infine Eda, all'interno del camper, troverà dei documenti che le riveleranno che Serkan è gravemente malato. Come reagirà Eda di fronte a questa difficile scoperta? Per saperlo bisognerà attendere le nuove anticipazioni di Love is in the air.