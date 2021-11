Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera turca Love is in the air con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 22 fino al 27 novembre del 2021. Kemal (interpretato dall'attore Sinan Albayrak) busserà nuovamente alla porta di Aydan (interpretata dall'attrice Neslihan Yeldan) e deciderà di proporle un invito che esce dagli schemi. La giovane non sarà assolutamente scioccata di fronte a questa scelta non tradizionale e sarà pronta a difendere il suo amore nei confronti della vecchia fiamma.

Anticipazioni fine novembre 2021 della soap opera turca in onda nel nostro paese su Canale 5

Nelle prossime puntate della soap opera turca Love is in the air, Serkan (interpretato dall'attore Kerem Bürsin) ed Eda (interpretata dall'attrice Hande Erçel) continueranno a vivere insieme seguendo soltanto i propri sogni. Quest'ultimi, pescheranno dalla borsa dei desideri un biglietto con scritto di improvvisarsi investigatori. Edan e Serkan non esiteranno un attimo a iniziare questa nuova entusiasmante avventura e il gioco andrà oltre le loro aspettative. Infatti, per risolvere un possibile omicidio, decideranno di entrare dentro l'abitazione della vittima e il loro obiettivo primario sarà quello di trovare il diario sul quale l’uomo scriveva.

Episodi in onda in Italia fino 27 novembre 2021: Eda e Serkan sempre più preoccupati

Nei prossimi episodi di Love is in the air, gli amici di Eda e Serkan saranno molto preoccupati perché non riusciranno più a mettersi in contatto con entrambi e per questo motivo, tutto il gruppo deciderà di raggiungerli. Tutti spieranno la vittima e scopriranno che questa verrà raggiunta dal suo amante.

Dunque, Erdem (interpretato dall'attore Sarp Bozkur) deciderà di entrare in gioco e Serkan gli chiederà di fotografare la scena dimenticandosi di togliere il flash.

Spoiler della soap opera turca fino al 27 novembre 2021: Erdem si farà scoprire a causa del flash

Gli spoiler della soap opera turca, rivelano che il gruppo verrà scoperto da Erdem e la minaccia di morte penderà sulle teste di tutto il gruppo che sta investigando.

Nel frattempo, quando la storia stava per prendere una piega spiacevole, a sorpresa si presenterà la vittima, annunciando di non essere morta. Intanto, per Serkan ed Eda sarà il momento di affrontare una nuova sfida e saranno convinti di poter prendere parte a un film. Durante le riprese, Puren, l'attrice principale, non nasconderà di essere attratta da Serkan ed Eda sarà gelosa. Inoltre, Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e Engin (Anıl İlter) stanno per diventare genitori e scopriranno entrambi di voler preferire una femmina.