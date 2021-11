La storia d'amore tra Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin), i due protagonisti dello sceneggiato turco Love is in the air (Sen Çal Kapimi), non smette di travolgere i fan affezionati. Le anticipazioni sulla puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 12 novembre 2021 raccontano che proprio quando l'architetto si preparerà a fare una proposta di nozze alla giovane studentessa, la diretta interessata sarà affranta a causa di Selin Atakan (Bige Önal), che dopo aver ammesso di essere incinta di Serkan annuncerà la sua scelta di voler lasciare Istanbul senza fargli sapere niente.

Spoiler Love is in the air, puntata del 12 novembre: Serkan vuole chiedere la mano di Eda

Nell'episodio 103 della serie tv in programma sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 12 novembre 2021, dalle 16:55 sino alle 17:30 circa, Serkan sarà intenzionato ad approfittare della festa che si terrà all'Art Life per fare un gesto inaspettato e molto importante nei confronti di Eda, dato che vorrà chiederle di diventare sua moglie.

Al party in questione la fioraia inviterà anche Kemal (Sinan Taymin Albayrak), colui che ha evitato il peggio occorrendo in suo soccorso nell’istante in cui è caduta in mare da uno yacht.

Melo fa una scoperta scioccante, Selin confessa a Yildiz di aspettare un figlio da Bolat

Intanto Melo (Elçin Afacan) dopo aver fatto una scoperta abbastanza scioccante sul conto di Selin, in quanto risponderà a una chiamata destinata alla donna. Apprenderà che è in dolce attesa e si affretterà a parlare con la sua amica Eda: quest’ultima verrà a conoscenza dell’amara verità prima di prendere parte alla festa.

La giovane si darà subito da fare per chiarire ogni suo dubbio, visto che per avere la conferma che la sua rivale in amore sia davvero incinta busserà alla sua porta per chiederle delle delucidazioni circa la notizia circolata su di lei.

Selin non farà altro che confessare a Eda di aspettare un figlio, ma soprattutto la farà cadere nello sconforto totale quando le dirà di avere la certezza che il padre sia Serkan.

Sempre durante la conversazione, l’addetta alle pubbliche relazioni sottolineerà di non voler mettere al corrente l’architetto della sua gravidanza. Ignaro di tutto, Bolat non vedrà l’ora di far rimanere senza parole la sua amata con la sua proposta. Quale sarà la risposta di Eda alla proposta di matrimonio di Serkan, dopo aver saputo che lui e Selin avranno un bambino? Sarà l’ennesima mossa strategica da parte di quest’ultima per far allontanare ancora una volta i due innamorati dopo il tanto atteso ricongiungimento?