La seconda stagione di Love is in the air vedrà come protagonista la piccola Kiraz, la figlia di Eda e Serkan. Quest'ultimo sarà all'oscuro di esserne il padre, così come non saprà che Eda nei cinque anni in cui sono stati lontani avrà avuto una figlia. Yildiz infatti, gli farà credere che la bambina sia figlia di Melo. Una bugia che avrà le gambe corte, visto che ben presto Bolat verrà a sapere che Kiraz è in realtà figlia di Eda.

Salto temporale di cinque anni nella seconda stagione di Love is in the air

L'inizio della seconda stagione di Love is in the air vedrà un salto temporale di cinque anni.

Le nuove trame riveleranno che in questo lasso di tempo, Serkan ed Eda si saranno lasciati. Nel dettaglio, dopo essere guarito dal tumore al cervello, Bolat si sarà concentrato sul lavoro, dicendo a Eda di non voler costruire una famiglia con lei. A fronte di questo, la giovane Yildiz sarà andata in Italia per laurearsi in architettura: proprio in questo frangente scoprirà di essere incinta. Dato l'atteggiamento di Serkan, Eda non gli dirà nulla della gravidanza e deciderà di crescere da sola la piccola Kiraz. A distanza di cinque anni dunque, Serkan sarà ancora all'oscuro di essere diventato padre. Non solo, non sarà a conoscenza neppure del fatto che Eda sia diventata madre.

Melo finge di essere la madre di Kiraz di fronte a Serkan

Le prime puntate di Love is in the air 2 vedranno quindi il primo incontro tra Eda e Serkan dopo tanto tempo. L'occasione giungerà nel momento in cui i due si ritroveranno a collaborare insieme per la ristrutturazione di un albergo di lusso, di proprietà di Deniz Kolcu.

Bolat appena si ritroverà di fronte a Eda non vorrà più lasciarla andare e farà di tutto per recuperare un rapporto con le: a questo punto, Eda cercherà di tenere lontano Serkan da Kiriz, non dicendogli né di essere diventata mamma, né tantomeno che la piccola sia sua figlia. A dare una mano a Eda in questa bugia ci sarà l'amica Melo.

Quest'ultima fingerà di essere la madre di Kiraz di fronte a Serkan.

Serkan scopre che Kiraz è figlia di Eda

Fino a quando durerà questo castello di bugie? Non molto, secondo le anticipazioni. I primi ad avere qualche sospetto saranno Aydan ed Engin, i quali riusciranno a effettuare di nascosto un test del DNA, scoprendo che la bambina è in realtà figlia di Eda e Serkan. A questo punto, Eda sarà con le spalle al muro e pur di non dire la verità a Serkan cercherà di fuggire dall'hotel. Sarà la piccola Kiraz a questo punto a fermare la madre, svelando a Bolat che la sua mamma è Eda e non Melo. Non resta che attendere le prossime anticipazioni della Serie TV turca per scoprire cosa succederà.