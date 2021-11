Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Love is in the air assisteranno all'inizio della seconda stagione della soap tv con protagonisti Eda e Serkan. La narrazione si sposterà avanti di cinque anni e si scoprirà che nel frattempo Eda sarà diventata madre di Kiraz e che non starà più insieme a Serkan. Quest'ultimo conoscerà casualmente la piccola Kiraz ma non saprà che si tratta della figlia della sua ex fidanzata.

Seconda stagione di Love is in the air: salto temporale di cinque anni

I fan italiani di Love is in the air si stanno apprestando a vedere il finale della prima stagione della Serie TV turca che finirà nel momento in cui Eda scoprirà che Serkan è affetto da un tumore al cervello.

Ebbene, la seconda stagione riprenderà a distanza di cinque anni da quella sconcertante scoperta. Ma cosa sarà successo nel frattempo? Dando uno sguardo alle anticipazioni, Eda e Serkan non staranno più insieme. La giovane si sarà laureata in paesaggistica e lavorerà in un hotel di lusso, dove la zia Ayfer sarà stata assunta come cuoca e l'amica Melo invece, come addetta alle pubbliche relazioni. Non solo, Eda sarà diventata madre della piccola Kiraz, una bambina di cinque anni, molto sveglia e impertinente. Serkan invece, sarà ancora a capo della Art Life.

Serkan conosce la piccola Kiraz

In Love is in the air, il destino farà incrociare il destino di Serkan con quello della figlia di Eda. Nel dettaglio, succederà nel momento in cui Piril non potrà andare ad un appuntamento di lavoro proprio nell'hotel di lusso in cui lavora Eda.

Serkan a questo punto, deciderà di andare al suo posto. Durante il tragitto, distratto dal cellulare, l'architetto quasi investirà Kiraz. La bambina sarà intenta, a raccogliere le more nel bosco e, invece di spaventarsi, rimprovererà Serkan per essersi distratto alla guida. Questo sarà il primo incontro di Bolat con quella che si scoprirà in seguito, essere la figlia di Eda.

Come reagirà l'architetto quando lo verrà a sapere?

Serkan non sa che Kiraz è la figlia di Eda

La seconda stagione della serie tv turca inizierà quindi con questo incontro e si capirà sin da subito, che Kiraz avrà un ruolo centrale nelle nuove puntate. La bimba, dopo essere starà quasi investita da Serkan, accetterà un passaggio dall'uomo per poter raggiungere la sua mamma.

Bolat ancora non conosce l'identità della madre di Kiraz e certo non si aspetta che sia proprio la sua ex Eda. Da quanto si apprende, nei cinque anni che non sono stati narrati, Eda e Serkan non hanno più saputo nulla uno dell'altra, ma arriverà ben presto anche per loro il momento di rivedersi dopo tanto tempo. Serkan di certo sarà all'oscuro che Eda abbia avuto una figlia e, con il prosieguo delle puntate, i telespettatori scopriranno anche chi sarà il padre della piccola protagonista di Love is in the air.