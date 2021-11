Su Canale 5 continua ad andare in onda la soap opera di origini turche Love is in the air.

Nella puntata in programma sul piccolo schermo l’8 novembre 2021, Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) farà perdere le proprie tracce, facendo capire di aver seguito alla lettera il consiglio di Selin Atakan (Bige Önal), cioè quello di non firmare le carte per annullare il suo matrimonio con Eda Yildiz (Hande Erçel).

Per la giovane studentessa e il suo amato Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo il tanto atteso ricongiungimento, non sarà per niente semplice riuscire a rintracciare il loro nemico.

Anticipazioni Love is in the air, episodio di lunedì 8 novembre: Eda e Serkan non riescono a rintracciare Deniz

Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 8 novembre 2021 nella fascia pomeridiana dalle ore 16:55 sino alle 17:30 circa, svelano che i due protagonisti assoluti dello sceneggiato Eda e Serkan faranno il possibile per riuscire a contattare Deniz, ma falliranno. Per iniziare la giovane paesaggista sarà felice di riavere al proprio fianco colui che ha fatto breccia nel suo cuore, nonostante le nozze con il suo amico di infanzia di cui si è servita per riconquistarlo si scopriranno essere reali.

A questo punto sia l’architetto e la giovane studentessa, capiranno subito che l’unica soluzione per trovare Deniz è quella di avviare delle ricerche personalmente.

Serkan dopo diversi tentativi e aver fatto ogni sforzo con la sua dolce metà senza ottenere nulla in cambio, crederà che Erdem (Sarp Bozkurt) potrà essergli di aiuto: quest’ultimo sin da subito dimostrerà al facoltoso imprenditore di essere all’altezza dell’ardua impresa.

Aydan viene corteggiata dal suo vecchio amore Kemal

Nel frattempo Aydan (Neslihan Yeldan) si troverà a fare i conti con il suo passato, in particolare quando Kemal (Sinan Taymin Albayrak), colui che ha messo in salvo Eda quando ha perso l’equilibrio dallo yacht del signor Ates cadendo in mare, si rivelerà essere un suo vecchio amore.

L’uomo in questione non appena saprà che la signora Bolat ha divorziato dal marito Alptekin (Ahmet Somers) inizierà a darsi da fare, bussando alla sua porta con l’obiettivo di riuscire a conquistarla.

Deniz si farà vivo? Oppure saranno Serkan e Eda a trovarlo? Non resta che attendere i prossimi sviluppi, per sapere se la giovane studentessa e l’architetto saranno liberi di viversi la loro relazione in tranquillità.