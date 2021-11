Le vicende della soap opera di origini turche intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi), continuano a riservare sorprese al pubblico italiano dal lunedì al sabato. Nel corso della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 17 novembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) metterà la parola fine alla sua relazione sentimentale con Serkan Bolat (Kerem Bürsin) tramite una missiva, sempre con la convinzione che l’architetto debba assumersi le sue responsabilità per essere il padre del bambino che porta in grembo la sua rivale in amore Selin Atakan (Bige Önal).

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 17 novembre: Aydan rassicura Selin, Serkan non vuole rinunciare a Eda

Nel centotrentaquattresimo episodio della serie televisiva di successo e campione in termini di ascolti, in programmazione su Canale 5 mercoledì 17 novembre 2021 come sempre dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Aydan (Neslihan Yeldan) non appena saprà che Selin è decisa a interrompere la sua gravidanza non perderà tempo per rassicurarla dicendole che avrà il suo sostegno.

Ovviamente avrà spazio sul piccolo schermo anche Serkan, che invece chiederà a Eda di recarsi a casa sua dopo averle ribadito di essersi innamorato di lei per la seconda volta e aver ricevuto un rifiuto alla sua proposta di matrimonio nei giorni precedenti: l’obiettivo dell’uomo sarà quello di dare un’altra possibilità alla loro storia d’amore.

Dagli spoiler si evince che l’architetto e la giovane studentessa, dopo aver cenato, trascorreranno anche la notte insieme. Purtroppo la felicità di Bolat avrà breve durata, poiché quando si risveglierà troverà una lettera di addio scritta dalla sua amata: nonostante ciò il figlio di Aydan non demorderà, visto che non vorrà rinunciare ad avere al suo fianco colei che ama.

Bolat perde i sensi in aeroporto, la giovane Yildiz in procinto di partire per New York

Per riuscire nel suo intento, Serkan si precipiterà in aeroporto di corsa proprio il giorno in cui Eda sarà sul punto di lasciare Istanbul con l’intenzione di fermare la sua partenza per New York: il ricco imprenditore non appena vedrà la fanciulla e dopo averla seguita avrà un mancamento sotto lo sguardo della giovane.

Dopo essere stato portato in ospedale, Serkan verrà sottoposto a diversi esami dal dottor Vahit: quale sarà la causa del malessere improvviso del protagonista principale dello sceneggiato di genere romantico? L’architetto potrà contare sulla vicinanza di Eda? Oppure la fanciulla se ne andrà via dalla città lo stesso? Selin invece deciderà di abortire pur essendo stata tranquillizzata da Aydan? Lo scopriremo nei prossimi episodi.