La serie televisiva di origini turche Love is in the air continua ad andare in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato.

Nel corso della puntata trasmessa martedì 23 novembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) saranno irreperibili: questa situazione farà stare in ansia parenti e amici della coppia, che dopo aver unito le loro forze non perderanno tempo per mettersi alla ricerca del facoltoso architetto e della giovane studentessa.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 23 novembre: Serkan e Eda irrintracciabili

Le anticipazioni sullo sceneggiato riguardanti ciò che succederà nel 139° episodio, in programmazione su Canale 5 martedì 23 novembre 2021, come di consueto a partire dalle ore 16:55 circa sino alle 17:30, raccontano che Serkan e Eda desteranno parecchia preoccupazione a tutte le persone a loro care.

In particolare tutto avrà inizio quando l'imprenditore e la giovane studentessa continueranno a improvvisarsi dei detective, facendosi coinvolgere dal gioco.

Nessuno purtroppo riuscirà a mettersi in contatto con Bolat e Eda: dopo una breve consultazione il gruppo deciderà di provare a raggiungere la coppia.

L’architetto Bolat chiede a Erdem di scattare delle fotografie

Intanto la vedova della vittima verrà spiata dai presenti, proprio quando verrà raggiunta dal suo amante. A questo punto sarà il turno di Erdem (Sarp Bozkurt), che avrà il compito di entrare in gioco: Serkan chiederà al suo braccio destro di immortalare il tutto scattando delle fotografie.

Il gruppo però verrà smascherato, poiché il distratto impiegato dell’azienda Art Life finirà per dimenticarsi di disattivare il flash nel momento dello scatto.

La giovane Yildiz si accorge che Aydan si sta innamorando di Kemal, Serkan non nasconde il suo turbamento

Nel contempo Aydan (Neslihan Yeldan) non appena vedrà il video che le ha fatto avere Eda, si renderà conto di avere il coraggio di superare le sue paure: quest’ultima intanto si accorgerà che probabilmente la signora Bolat sta iniziando a innamorarsi di Kemal (Sinan Taymin Albayrak), il suo vecchio amore.

Successivamente il progetto dei lampadari di design verrà venduto: nonostante ciò Serkan non nasconderà il proprio evidente turbamento per l’apertura del padre nei confronti di Ferit (Çağrı Çıtanak) e per la scelta che la sua ex fidanzata Selin (Bige Önal) sarà chiamata a fare dopo l’annuncio della sua gravidanza.