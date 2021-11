Proseguono le anticipazioni di Love is in the air: le puntate della soap turca con protagonisti Hande Erçel a Kerem Bürsin (che formano una coppia anche fuori dal set) si fanno sempre più avvincenti. I nuovi episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 29 novembre al 4 dicembre, porteranno i telespettatori a fare un salto temporale di ben cinque anni che porterà con sé tantissime novità. I fan della serie scopriranno ben presto che la paesaggista non è più sola, con lei sua figlia la piccola Kiraz. Le trame si faranno sempre più avvincenti.

Eda e Bolat si rivedono dopo cinque anni

Le anticipazioni di Love is in the air relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre, prendono il via da un passaggio temporale di cinque anni. La bella Eda troverà impego presso un hotel che si trova a Sile dove sarà l'architetto paesaggista. La donna abiterà in quel luogo con la figlia, una bella bimba di nome Kiraz. Serkan, in questo arco temporale, avrà superato la malattia: il tumore al cervello che lo affliggeva sarà ampiamente superato. L'architetto continuerà a lavorare nei pressi di Instabul.

Per via di un appuntamento di lavoro, Serkan si recherà proprio a Sile. Qui, in maniera del tutto inaspettata, Bolat si ritroverà di nuovo faccia a faccia con Eda.

I due, dopo un evidente momento di imbarazzo, si abbracceranno. A questo punto, Serkan inviterà la paesaggista a prendere un caffè insieme. Da subito i sentimenti, mai realmente sopiti, si risveglieranno in entrambi.

Serkan deciso a riconquistare la sua ex fidanzata

Gli amici Engin, Piril e Melo, cercheranno di far capire a Eda e Serkan che entrambi hanno bisogno di non rompere gli equilibri che in cinque anni, in maniera separata, i due sono riusciti a trovare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quindi, tutti consiglieranno all'architetto e alla paesaggista di restare separati per non ricadere in quelle dinamiche che da sempre hanno caratterizzato la loro relazione.

Eda sembrerà inizialmente convinta che i consigli degli amici sono giusti, per cui chiederà in maniera diretta a Serkan di partire e non tornare mai più da lei.

Di tutt'altro avviso sarà invece Bolat. Infatti, l'architetto deciderà di non accogliere la richiesta di Eda, ma anzi di restare a Sile per cercare di riconquistare la paesaggista che non ha mai smesso di amare. Insomma, nonostante sia passato molto tempo, pare proprio che i protagonisti di Love is in the air non riescano a stare lontani. Come reagirà Serkan quando scoprirà che Eda ha una figlia? L'architetto presto scoprirà che il suo rapporto con Kiraz è più stretto di quanto possa pensare. Per conoscere l'evoluzione dei personaggi della soap non resta che attendere le nuove anticipazioni.