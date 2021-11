Proseguono le anticipazioni di Love is in the air: le puntate della soap turca che andranno in onda su Canale 5 dall'8 al 13 novembre saranno ricche di colpi di scena.

Deniz si nasconderà con la speranza di evitare l'annullamento del suo matrimonio con Eda, ma proprio quando quest'ultima sarà vicina a coronare il suo sogno d'amore con Serkan accadrà qualcos'altro che infrangerà i sogni della paesaggista. Eda scoprirà che Selin è in dolce attesa e deciderà di rifiutare la proposta di matrimonio di Bolat.

Intanto l'arrivo del primo amore di Aydan manderà in confusione la donna, la quale non saprà come comportarsi e chiederà consiglio ad Ayfer.

Engin pensa che Piril sia morta

Le anticipazioni delle puntate di Love is in the air in onda da lunedì 8 a sabato 13 novembre prenderanno il via dalla decisione di Eda e Serkan di andare a cercare Deniz, il quale si darà alla fuga. Bolat chiederà anche l'aiuto di Erdam. Intanto Aydan si ritroverà faccia a faccia con Kemal, il suo primo amore. Quest'ultimo, sapendo che la donna è di nuovo libera sentimentalmente inizierà un serrato corteggiamento. Aydan, confusa dalla situazione, chiederà consiglio a Ayfer. Le due donne, insieme, offriranno il loro aiuto a Serkan per ritrovare Deniz, ma l'architetto non accetterà dicendo di avere la situazione sotto controllo.

Eda e Serkan, intanto, si renderanno che il tempo per trovare Deniz sarà sempre meno per poter richiedere l'annullamento delle nozze, ma Erdem li chiuderà in un garage.

Intanto, Ayfer, Aydan e Seyfi inizieranno a cercare Deniz e alla fine lo troveranno in una caffetteria. I tre però offriranno da bere una bevanda a Denis che contiene del sonnifero e il ragazzo si addormenterà, incapace di svegliarsi. Intanto, Kemal inizierà a lavorare con Eda e Serkan. L'architetto sarà sospettoso nei confronti del primo amore della madre mentre la paesaggista lo considererà un uomo da lodare.

Eda rifiuta la proposta di matrimonio di Serkan

Piril resterà coinvolta in un incidente ma Engin recandosi in ospedale resterà vittima di un equivoco e penserà che la moglie sia morta quando invece starà benissimo. Alla festa della ArtLife, Serkan vorrebbe fare la proposta di matrimonio a Eda essendosi innamorato di nuovo di lei. Ma Melo scoprirà che Selin è incinta e lo dirà all'amica.

Eda disperata correrà da Selin che le confermerà di essere in dolce attesa ma di avere tutta l'intenzione di andare via senza dire nulla a Sekan.

Giunta alla festa Eda riceverà al proposta di matrimonio da parte di Serkan ma rifiuterà per via della gravidanza di cui Bolat non sa ancora nulla. L'architetto chiederà a Selin se c'è lei dietro il rifiuto di Eda, la quale troverà conforto nelle sue amiche.

Aydan intanto, triste per il rifiuto subito da suo figlio, si sfogherà con il sacco da pugilato a cui ha attaccato la foto di Kemal.