Un grave lutto, in queste ore, ha colpito la grande famiglia Rai. É morto il giornalista Giampiero Galeazzi, uno dei volti storici della televisione di Stato. Il giornalista sportivo ha prestato per anni la sua voce alle telecronache di diversi eventi sportivi, in primis le Olimpiadi. Galeazzi è morto all'età di 75 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una grave forma di diabete.

È morto Giampiero Galeazzi: lutto in casa Rai

Giampiero Galeazzi è morto oggi, 12 novembre: il giornalista è stato uno dei volti di spicco di svariate trasmissioni di successo in onda sulle reti Rai.

Tante le telecronache di svariati eventi sportivi che ha curato nel corso della sua lunga carriera, così come la conduzione di diversi programmi sportivi, tra cui 90° minuto.

Giampiero Galeazzi è deceduto all'età di 75 anni: da tempo stava combattendo contro una grave forma di diabete che non gli ha dato scampo e lo ha portato ad una morte prematura.

Nel corso della sua lunga carriera, Giampiero aveva stretto un sodalizio artistico importante con la conduttrice veneta Mara Venier, che lo ha voluto come presenza fissa in svariate edizioni di successo di Domenica In.

Una delle ultime apparizioni televisive di Galeazzi in tv risale allo scorso gennaio 2019, quando Giampiero scelse di farsi intervistare dalla sua amica Mara.

Il sodalizio artistico in Rai tra Giampiero Galeazzi e Mara Venier

Una chiacchierata molto intensa ed emozionante, durante la quale entrambi si lasciarono andare alla commozione fino alle lacrime, ricordando i bei anni passati insieme, al timone dello storico contenitore domenicale di cui Giampiero curava la parte sportiva.

Ed è stata proprio Mara Venier, in queste ore, a ricordare Giampiero sui social con un toccante messaggio di addio.

La conduttrice veneta, dopo aver appreso la notizia della morte di Galeazzi, ha voluto ricordarlo subito sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto di una delle ultime apparizioni di Giampiero nello studio della sua popolare trasmissione in onda su Rai 1.

Il messaggio di addio social di Mara Venier per Giampiero Galeazzi

"Bisteccone mio, se ne va un pezzo importante della mia vita", ha scritto Mara Venier nel messaggio social che ha scelto di pubblicare sui social.

La conduttrice di Domenica In ha aggiunto diverse emoticon di "cuori spezzati", simbolo del dolore che sta provando in questo momento per la perdita del suo caro amico Giampiero Galeazzi.

E, in vista della prossima puntata di Domenica In del 14 novembre, c'è da scommettere che Mara troverà tempo per omaggiare come si deve Giampiero Galeazzi e ricordarlo ancora una volta dopo la scomparsa.