Si avvicina l'esordio tv, in prima serata su Rai 2, della seconda stagione della fiction Mare fuori, la cui messa in onda è fissata per mercoledì 10 novembre.

La fiction nella prima stagione d'esordio ha riscosso un enorme successo, ed è proprio grazie a esso che gli autori hanno deciso di dare il via a un secondo capitolo. I registi, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini, si sono impegnati al massimo per la scrittura del secondo capitolo per fare in modo che anche questo fosse degno del successo del precedente. Le riprese sono cominciate lo scorso 19 aprile.

La seconda stagione è composta da 12 episodi che saranno distribuiti per un totale di sei puntate. Questa volta molte scene sono state girate in location esterne e ciò lascia chiaramente intendere che gli episodi saranno caratterizzati da vicende ambientate al di fuori delle mura del carcere minorile.

Anticipazioni e trama del secondo capitolo

Con la conclusione della prima stagione i telespettatori hanno assistito a una serie di vicende ricche di emozioni. La morte di Ciro, l'attentato a Carmine mentre si recava al processo, e l'incognita sul destino di Filippo.

Nella serie viene compiuto un "viaggio" all'interno delle personalità di ogni detenuto del carcere minorile. Attraverso dei flashback, che hanno raccontato attimi di vita vissuta, i telespettatori hanno potuto capire i reali motivi che hanno costretto i vari protagonisti a essere rinchiusi nel carcere.

Nella nuova stagione, oltre ai personaggi storici, tra cui Paola, la direttrice del carcere (interpretata da Carolina Crescentini), Edoardo (interpretato da Matteo Paolillo), Massimo, il comandante della polizia penitenziaria (Carmine Recano), Pino o’ pazzo (Ar Tem) e la zingara Naditza (Valentina Romani), faranno il loro ingresso Kubra e Sasà.

La prima è una ragazza nigeriana accusata di matricidio, il secondo invece dichiarerà di essere stato arrestato per un crimine che non ricorda di aver commesso.

Tutti i personaggi, si ritroveranno a dover fare i conti con i rispettivi familiari, oltre che con le proprie colpe. Saranno quindi le storie delle varie famiglie dei personaggi a fare da sfondo degli accadimenti, perché dietro ai gravi gesti compiuti dai giovani detenuti ci saranno sempre pure gli errori compiuti dai familiari di ciascuno.

Tutti saranno chiamati a compiere delle scelte piuttosto difficili, dovendo talvolta pure decidere se staccarsi o meno dai loro legami di sangue. Il tutto si svolgerà all'interno dell'Istituto di Pena Miniorile di Napoli. Non si conosce ancora la verità sulle sorti di Ciro, protagonista della prima stagione, ma il suo personaggio dovrebbe riapparire comunque nel secondo capitolo.

I primi due episodi di Mare Fuori 2 andranno in onda mercoledì 10 novembre alle ore 21:25 circa su Rai 2. Le puntate saranno a cadenza settimanale per sei mercoledì consecutivi, l'ultima è prevista per mercoledì 15 dicembre.