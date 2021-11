Nelle ultime ore un'indiscrezione sta facendo il giro del web: si tratterebbe di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Il ragazzo, dopo la delusione ricevuta da Miriana Trevisan potrebbe cercare l'amore all'interno del programma di Uomini e donne.

Dal GF Vip a Uomini e Donne, l'indiscrezione su Nicola Pisu

Secondo le indiscrezioni sul web, Pisu eliminato da poche settimane dalla casa più spiata d'Italia, starebbe cercando l'amore dopo la delusione con Miriana e nelle ultime ore la sua presunta partecipazione come nuovo concorrente del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, sarebbe sempre più insistente.

Nicola all'interno della casa del GF Vip ha avuto un flirt con Miriana, la quale però non era pronta a ricambiare i sentimenti del ragazzo in quanto provava per lui solamente attrazione fisica. Secondo i rumor il giovane è ancora interessato a cercare la sua anima gemella all'interno della televisione e pare si sia deciso a iscriversi ai prossimi casting di Uomini e Donne.

Nicola contro Miriana: 'Non voglio più vederla'

Dopo l'eliminazione dal reality di Alfonso Signorini, Nicola Pisu pare abbia aperto gli occhi su Miriana Trevisan e nelle ultime interviste ha continuato a parlare di lei. Intervistato dal settimanale Chi, il ragazzo si è raccontato dicendo: ''Io con Miriana sono sempre stato sincero, non ho mai nascosto i miei sentimenti e abbiamo vissuto momenti meravigliosi.

A mio parere Miriana invece non ha mai avuto le idee ben chiare e ha sempre messo le mani avanti per evitare di essere fraintesa. A mente lucida capisco che lei da me era solamente attratta fisicamente mentre io ero innamorato di lei''. Il ragazzo va avanti dicendo di non capire come mai se la Trevisan non provava amore nei suoi confronti, gli sia comunque rimasta sempre vicino cercandolo e baciandolo, per poi concludere dicendo: ''Si è presa gioco dei miei sentimenti''.

Infine il ragazzo ha parlato della frase infelice usata nei confronti di Miriana, dove le diceva di tornare dagli uomini che la trattano male e ha precisato che non era una frase detta per ferire o offendere la Trevisan, solo che era nervoso e ferito ed è uscita quella parola. Continua durante l'intervista a dire di essersi sentito preso in giro dalla donna alla quale lui ha sempre portato rispetto, e nel suo futuro con Miriana è molto esplicito e dice: ''Credo sarà l'unica concorrente del programma che finita l'edizione non vorrò mai più vedere''.