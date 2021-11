Notizie interessanti in arrivo per i fan della ciurma di Cappello di Paglia: Netflix ha svelato i nomi degli attori che andranno a comporre il cast di One Piece, Serie TV Live action che andrà in onda prossimamente sulla piattaforma del colosso dello streaming.

Il cast della serie Tv live action

Netflix ha deciso di rivelare i volti dello show: di seguito i nomi degli attori e i personaggi da loro interpretati.

Iñaki Godoy vestirà i panni di Monkey D. Luffy , aka Cappello di Paglia

vestirà i panni di , aka Cappello di Paglia Mackenyu Arata avrà il ruolo di Zoro

avrà il ruolo di Emily Rudd sarà invece il volto di Nami

sarà invece il volto di Jacob Romero Gibson interpreterà Usopp

interpreterà Taz Skylar, infine, sarà Sanji

Una grandissima opportunità per gli attori che avranno la possibilità di raggiungere il pubblico di tutto il mondo.

Un progetto che permetterà loro di guadagnare una notevole visibilità e di accalappiarsi il cuore degli amanti della serie di One Piece.

Iñaki Godoy è un giovanissimo attore di talento, di origini messicane. A soli 18 anni ha già recitato in Che fine ha fatto Sara?, La Querida del Centauro, Blue Demon e Animo Juventud; una chance, quella di interpretare il protagonista di One Piece, che potrebbe far esplodere la sua carriera.

Mackenyu Arata, invece, ha già la sua fetta di pubblico in Giappone; l'attore è anche di Sonny Chiba, produttore, regista e attore nipponico. Mackenyu ha inoltre già ottenuto un ruolo nel live action de I Cavalieri dello Zodiaco, pronto a sbarcare in occidente nel 2022.

Emily Rudd è una modella e attrice americana, mentre Jacob Romero Gibson può vantare di alcune apparizioni nei famosi show televisivi Grey’s Anatomy e Greenleaf.

Taz Skylar, infine, di origini britanniche, oltre a essere un attore televisivo e cinematografico, lavora anche a teatro.

Inizio riprese e possibile data di uscita One Piece

Le riprese del live action di One Piece avverranno a Città del Capo, in Africa; a supervisionare il progetto, i produttori Marty Adelstein, Becky Clements e lo stesso Eiichiro Oda (autore del Manga).

La sceneggiatura sembra essere già pronta e l'arco narrativo comprende la saga dell'East Blue, rigorosamente racchiusa in 10 episodi.

Ancora non è stata rilasciata una data di uscita ufficiale, ma è probabile che la serie di One Piece non sarà nel catalogo di Netflix prima del 2022.

La trama

La serie tv live action di One Piece, in onda prossimamente su Netflix, ripercorrerà fedelmente le tappe del manga scritto e ideato da Eiichiro Oda.

Monkey D. Luffy è un ragazzo che coltiva nel cuore un sogno: diventare il re dei pirati. Puro e determinato, intraprende un viaggio con la sua fedele ciurma in tutti gli oceani alla ricerca del tesoro più ambito da tutti i corsari: il leggendario One Piece (il tesoro di Gol D. Roger).

La sua storia inizia quando da piccolo assaggia un Frutto del Diavolo che gli conferisce un magico potere: il proprio corpo diventa di gomma e Luffy può modificarlo a piacimento. Nel corso dell'avventura incontrerà numerosi combattenti, alcuni dei quali entreranno a far parte della sua ciurma che diventerà innanzitutto una famiglia, pronta a fare squadra e superare gli ostacoli e i pericoli dell'Oceano: Zoro, Nami, Usopp e Sanji, tutti con una storia da raccontare, insieme al loro capitano, diventeranno inseparabili e, nonostante differenze e difficoltà, potranno sempre contare gli uni sugli altri.