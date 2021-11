Diletta Leotta di nuovo al centro del Gossip: a fare delle scottanti rivelazioni sulla vita sentimentale della giornalista di DAZN è stata Paola Ferrari, la quale in un'intervista radiofonica per Rai Radio1 durante la trasmissione 'Un giorno da pecora', non ha risparmiato la collega con le sue frecciatine. Che tra le due non corra buon sangue è cosa risaputa: non è certo la prima volta che Ferrari si scaglia contro la catanese: Paola non la riconosce come 'giornalista', piuttosto come showgirl. Sarà per questa ragione che la conduttrice, dopo essersi espressa sul look della Leotta, ha affermato di essere al corrente che il nuovo amore della ragazza è nell'ambito dello sport, aggiungendo che con Can Yaman non c'è mai stato nulla.

'Leotta mai stata con Can Yaman': parola di Paola Ferrari

Proprio quando si vociferava dell'interesse di Can Yaman per una modella venticinquenne, tale Maria Giovanna, ecco che il nome di Diletta Leotta viene tirato in ballo dalla cronaca rosa. A 'sganciare la bomba' sulla vita sentimentale della giornalista ci ha pensato Paola Ferrari, che non ha mai fatto mistero di non apprezzare la 'professionalità' della sua collega. E così, dopo aver definito 'accattivante' il look sfoggiato dalla prorompente Diletta a San Siro durante il derby tra Milan e Inter, Ferrari ha proseguito facendo delle rivelazioni inaspettate nella trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

'Col turco non c’è mai stata la Leotta', ha dichiarato Paola riferendosi per l'appunto alla chiacchierata relazione ormai conclusa tra Diletta e Can Yaman.

'Lei ha altri amori che magari non dice', ha aggiunto Ferrari. Quest'ultima ha poi detto di non poter aggiungere altro al riguardo. Ma in realtà la conduttrice di programma sportivi qualcosa in più lo ha detto.

Ferrari: 'Il nuovo amore di Diletta? Nello sport'

Si era parlato della vicinanza tra Diletta e il modello Giacomo Cavalli, ma per Paola Ferrari non sarebbe lui il nuovo amore della collega.

'Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport', ha detto. Insomma, si tratta di dichiarazioni abbastanza dirette e non si può certo dire che la giornalista abbia paura di dire la sua. Sta di fatto che adesso non sono pochi coloro i quali si attendono una replica altrettanto diretta da parte della catanese.

Diletta è stata presa di mira non solo sul lato professionale ma anche e soprattutto sul versante della vita privata.

Le rivelazioni di Paola Ferrari saranno vere oppure ci saranno nuovi colpi di scena al riguardo? Quel che è certo è che le sue parole hanno inesorabilmente acceso di nuovo i riflettori sulla vita del volto di punta di DAZN.