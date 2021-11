Negli ultimi giorni è stata ufficializzata la conduzione di Ilary Blasi all'Isola dei Famosi 2022, in partenza dopo la finale del Grande Fratello vip prevista per lunedì 14 marzo. Dopo Star in the Star, Ilary sembrerebbe tornare a condurre uno dei programmi più famosi della Tv italiana dove si sentirà più a casa. Secondo Alessandro Rosica, però, la bionda sarebbe stata scelta soltanto dopo il rifiuto di Barbara D'Urso.

Ilary Blasi è ufficialmente la conduttrice dell'Isola dei Famosi 2022

Ilary Blasi sarà nuovamente alla conduzione dell'Isola dei Famosi.

È innegabile il successo che ha avuto il Reality Show da quando c'è la romana al timone. Ancora non ci sono notizie in merito a chi affiancherà la moglie di Totti, chi sarà l'inviato e soprattutto quali saranno i naufraghi che sbarcheranno in Honduras.

Barbara d'Urso e le voci che circolavano sulla conduzione

Nei giorni scorsi il Gossip si è acceso attorno alla conduttrice campana Barbara d'Urso. Le voci vedevano Barbara come probabile conduttrice dell'Isola Dei Famosi, probabilmente per far risalire gli ascolti del reality show e anche per dare un po' di visibilità alla stessa d'Urso. Quest'ultima sembrerebbe essere corteggiata da Sky per un programma e proprio per questo Mediaset potrebbe pensare a uno show condotto da lei.

Dopo l'ufficializzazione, però, sembra lontana l'idea della d'Urso alle prese con L'Isola.

Secondo Alessandro Rosica, la proposta da parte di Mediaset è stata fatta prima alla d'Urso, ma pare che abbia rifiutato e la scelta sia ricaduta su Ilary. D'altronde la conduttrice romana ormai è abituata alla conduzione del programma, per cui non sarà una sofferenza vederla nuovamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Molti sono i fan che chiedono ancora a gran voce il ritorno della Blasi al Grande Fratello Vip, complice anche l'ultima gaffe di Alfonso Signorini sull'aborto.

Barbara d'Urso: dopo il rifiuto si vocifera sempre di più il suo addio a Mediaset

Dopo questo rifiuto, quindi, sembrerebbe sempre più vicino l'addio di Barbara a Mediaset.

Si è parlato non soltanto di una collaborazione tra lei e Sky, ma anche di un probabile accordo con TV8. Il tutto è dovuto, probabilmente, alle decisioni di Mediaset sul palinsesto di quest'anno che vede d'Urso sempre meno protagonista e con i programmi non più con la leggerezza e con il gossip che la contraddistingueva negli anni scorsi. La rete ha sempre di più richiesto sobrietà e priorità alle notizie di cronaca, andando a penalizzare i punti di forza della stessa Barbara. Non sappiamo come andrà a finire il Mediaset-d'Urso gate, sta di fatto che alla guida dell'Isola ci sarà Ilary e con la sua ironia toglierà l'amaro in bocca dopo il (presunto) rifiuto della conduttrice campana.