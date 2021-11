A meno di un mese dalla nascita del suo secondo figlio, venuto al mondo con parto cesareo, Rosa Perrotta è tornata a mostrarsi sui social in una forma fisica invidiabile. Niente più pancia né gonfiori, dei quali l'ex tronista di Uomini e Donne aveva parlato qualche tempo fa nelle sue Instagram Story. I commenti dei fan per la modella partenopea sono stati tutti molto positivi anche se alcuni utenti hanno sottolineato che vederla già così magra è strano, poiché di solito ci vuole più tempo a ritrovare un equilibrio fisico. Qualcun altro ha addirittura parlato di 'magia': Rosa a questo punto ha risposto chiarendo che ci vuole sacrificio e abnegazione per raggiungere certi traguardi.

L'ex tronista ironica: 'Esco dalla mia relazione ufficiale con il pigiama'

'19 gg e 456389273 farmaci post-parto esco dalla mia relazione ufficiale con il pigiama e mi do alla mia prima sistematina ufficiale': con questo commento un po' ironico Rosa ha completato uno scatto postato sul suo profilo Instragram. Trucco perfetto, salopette sui toni del rosa e fisico perfetto: dopo aver parlato con grande sincerità delle difficoltà affrontate dopo il cesareo con cui Mario Achille è venuto al mondo, adesso la compagna di Pietro Tartaglione ha ripreso in mano la sua vita da influencer e modella.

'Io vorrei capire come fate voi vip a non avere pancia subito dopo il parto, io ho partorito cinque anni fa e sembro sempre incinta' ha scritto un utente sotto il post in questione e molti altri sono i messaggi di questo tenore che Rosa ha ricevuto.

Infatti se molti lodano la capacità di Perrotta di averci messo così poco tempo a riprendersi, altri si sono mostrati perplessi di fronte a una ripresa repentina della donna che fino a qualche giorno fa lamentava ancora mal di schiena e gonfiori. Ma non è tutto perché qualcuno ha addirittura insinuato che dietro la forma ritrovata ci siano perfino dei costosi trattamenti magici che la gente comune non può permettersi perché troppo costosi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rosa risponde a un utente: 'Magie? Magari!'

'Magie? Magari!', ha risposto piccata Rosa a tale genere di commento aggiungendo che a pochi giorni dal parto, e considerato anche che allatta, non ha ripreso a fare sport né a fare diete particolari. Piuttosto Perrotta ha chiarito che ha cercato di stare attenta durante la gravidanza.

'Ho cercato di non mettere 30 kg (nonostante ne abbia messi 15), di mantenere idrata la pelle', ha spiegato l'ex tronista.

Infine, parlando di 'abnegazione, sacrificio e forza di volontà', Rosa ha aggiunto di essere chiusa in casa da 20 giorni a prendere molte medicine per fare tutto nel migliore dei modi. Insomma, è chiaro che dietro la forma ritrovata c'è molto lavoro, per cui Rosa ha voluto sottolineare che la fatica viene ripagata.