Sono trascorsi cinque giorni dalla nascita di Mario Achille, secondogenito di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione e l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di mostrarsi ai suoi follower senza alcun filtro. La mamma-bis, infatti, attraverso una serie di Instagram Story ha mostrato la sua attuale condizione fisica dopo il parto cesareo aggiornando i fan anche sulle sue condizioni di salute. La pancia è gonfia, il seno è colmo di latte e la ferita le dà qualche fastidio ma tutto rientra nella normalità. Rosa, dunque, ha voluto mostrare la realtà di ciò che accade a una donna che ha messo al mondo un'altra vita lasciando da parte il mondo patinato che spesso i social privilegiano.

Rosa dopo il parto cesareo

'La pancia è sempre gonfia anche se oggi è il primo giorno che la vedo sgonfiarsi un poco', ha esordito Rosa su Instagram mostrandosi con un reggiseno e dei pantaloni di tuta senza nascondere il suo ventre ancora dilatato dopo il parto cesareo che ha subito lo scorso 9 novembre, data di nascita del suo secondo figlio, fratello minore di Domenico Ethan. Perrotta già in occasione della prima gravidanza aveva deciso di mostrare alle sue fan le sue reali condizioni di salute e le fasciature offrendo uno spaccato di normalità molto importante: il messaggio della partenopea in quel caso era stato che ci vuole del tempo per tornare in forma dopo il parto. Tempo che una neo-mamma deve potersi concedere.

E anche adesso, l'ex tronista pare aver intenzione di dare spazio alla realtà piuttosto che ai filtri con i quali spesso ci si mostra attraverso i social.

Rosa ha affermato di avere il seno molto gonfio e pieno di latte, come si può notare anche dalle sue immagini, ma che in ogni caso tutto rientra nel normale post-parto. La trentaduenne sta indossando una fascia per tenere l'utero compresso mentre pian piano tutti gli organi torneranno alla loro collocazione pre-gravidanza.

La sua ferita le tira parecchio e anche la schiena le dà fastidio ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. E in effetti, Perrotta appare serena nonostante tutti i piccoli problemi che derivano da un cesareo.

Nuovi equilibri per la famiglia

Dopo un piccolo spavento che Achille ha fatto prendere ai genitori, visto che ha avuto bisogno di andare per un po' in ospedale, adesso tutto procede per il meglio.

La famiglia si è allargata ma Rosa e Pietro sono più uniti che mai. Dopo le voci di una crisi che li voleva distanti, la coppia ha rinsaldato il loro amore tanto da decidere di mettere al mondo un altro figlio.

Mancano solo le nozze per completare il quadretto perfetto ma Rosa ha ammesso di recente che al momento non vi è alcuna data fissata. Naturalmente per i due questo è il momento di ritrovare nuovi equilibri: se il matrimonio ci sarà, i diretti interessati non mancheranno di informare i fan.