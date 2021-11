Storia di una famiglia perbene ha segnato il ritorno delle grandi fiction su Canale 5. Ambientata a Bari tra gli anni '80 e '90, narra le vicende di due nuclei familiare completamente opposti: i De Santis e gli Staziota. I primi rappresentano la famiglia dignitosa, onesta che si guadagna da vivere con il sudore della fronte, che non conosce vizi e privilegi. Tuttavia il capofamiglia Antonio, interpretato da Giuseppe Zeno, pur essendo un uomo buono, in ambito familiare non si esime dall'usare la violenza per farsi rispettare. Gli Staziota, invece, sono una famiglia di contrabbandieri, implicata con la malavita albanese.

Michele, terzogenito degli Straziota, si innamorerà fin dagli anni adolescenziali di Maria, l'unica figlia femmina dei De Santis. Tuttavia Antonio, pur sapendo che Michele fosse diverso dai suoi familiari, non ha mai approvato la loro relazione, desiderando che la figlia restasse fuori dalle dinamiche della criminalità organizzata. La fiction, composta da quattro prime serate, è giunta al termine con l'episodio finale del 24 novembre. Considerato il successo ottenuto, ed il finale pressoché aperto, verrebbe da pensare che possa esserci una seconda stagione. Simona Cavallari, interprete di Teresa De Santis, in un'intervista ha lasciato intendere che la realizzazione di una nuova serie possa essere possibile.

Dal romanzo alla tv: Storia di una famiglia perbene

La fiction di Canale 5 Storia di una famiglia perbene ha appassionato milioni di telespettatori, ottenendo un successo inaspettato. Iniziata il 3 novembre in prima serata, la fiction è andata in onda per quattro mercoledì consecutivi sino al gran finale del 24 novembre. Le vicende narrate nella fortunata fiction sono ispirate al romanzo di Rosa Ventrella.

La crudeltà della malavita si intreccia con l'onestà di una famiglia che si piega dinanzi ai potenti boss della città. Una storia d'amore pulito, ma impossibile fa da sfondo alla rivalità dei due nuclei familiari.

Ci sarà la seconda stagione di Storia di una famiglia perbene?

Considerato il successo ottenuto dalla fiction, i fan già si chiedono se possa esserci una seconda stagione.

Il finale è risultato essere abbastanza aperto, con Antonio gravemente ferito, e Nicola Straziota che giura che ucciderà in futuro anche Maria. Non si sa, però, se De Santis è riuscito a salvarsi in seguito al colpo ricevuto da don Nicola. Michele, con una scelta coraggiosa è riuscito a far arrestare i suoi familiari, ma anche in questo caso, il suo destino appare ignoto. Il romanzo di Rosa Ventrella, da cui è tratta la storia, non prevede un seguito. Considerando che non ci sia un seguito letterario da cui prendere spunto, potrebbe essere che la miniserie termini qui. Tuttavia, la decisione spetta ai vertici Mediaset ed alla produzione.

Simona Cavallari: 'La seconda serie è possibile'

Simona Cavallari, volto di Teresa De Santis, in una recente intervista ha parlato dell'eventualità di una seconda serie.

"La storia nasce da un romanzo che non ha un seguito. Nessuno si aspettava si aspettava questo amore per la serie. Da bravi sceneggiatori riuscirebbero a trovare un seguito." Con queste parole, l'attrice ha fatto intendere che la possibilità di una seconda serie, non sia così remota. Difatti, pur mandando la base letteraria da cui prendere spunto, gli autori potrebbero riuscire a scrivere un secondo capitolo avvincente, partendo dal finale aperto della prima stagione. Tuttavia, almeno per il momento, non ci sono conferme né da parte della produzione, né da parte dei vertici Mediaset. Dunque, per sapere se Storia di una famiglia perbene avrà un seguito, bisogna attendere notizie certe da qualcuno della produzione o dagli attori del cast