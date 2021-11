Secondo le anticipazioni della serie televisiva Storia di una famiglia perbene, nella quarta e ultima puntata che andrà in onda mercoledì 24 novembre in prima serata su Canale 5, ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare, nel finale di stagione della fiction con protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, Maria De Santis rivelerà a Michele Straziota che sette anni prima il loro amore è finito, a causa di don Nicola che aveva minacciato di uccidere suo padre Antonio se non avesse lasciato in pace suo figlio.

Inoltre, Maria conseguirà il diploma e Alessandro la inviterà nella casa al mare dei suoi genitori per festeggiare, ma lei sarà combattuta se andare o meno, in quanto non farà che pensare a Michele.

Alessandro inviterà Maria a trascorrere qualche giorno al mare nella villa di famiglia

Nella quarta e ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, Maria De Santis supererà l'esame di maturità e Alessandro la inviterà alla casa al mare della sua famiglia per festeggiare il risultato ottenuto. Maria da un lato sarà molto contenta della proposta del suo fidanzato, in quanto staccherebbe la spina per andare a rilassarsi qualche giorno, però dall'altro non riuscirà proprio a dimenticare il fatto che Michele, il suo unico amore sin da bambina, sia di nuovo nella sua stessa città.

Tuttavia, la nonna consiglierà alla ragazza di partire con Alessandro e godersi qualche giorno al mare, lontano da tutto e tutti.

Alla fine la ragazza deciderà di ascoltare il consiglio di sua nonna.

Maria svelerà a Michele perché l'ha lasciato

Intanto, il colonnello Zarra, padre di Alessandro, continuerà le indagini per far arrestare tutta la famiglia Straziota. In particolare, l'uomo riuscirà a catturare un affiliato della famiglia di criminali e lo costringerà a parlare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel mentre, Maria accetterà l'invito del suo fidanzato, ma il suo viaggio si rivelerà un incubo, in quanto gli amici di Alessandro, non faranno altro che prenderla in giro tutto il tempo.

Nel frattempo, Michele verrà a sapere che nel suo quartiere sono in atto diversi cambiamenti. Proprio per questo motivo, il più giovane degli Straziota correrà da Maria e le dirà di essere pronto a tutto per lei, anche sacrificare la sua stessa vita per proteggerla.

A quel punto, De Santis confesserà al ragazzo come sono andate realmente le cose, quando erano due ragazzini. In particolare, sette anni prima Nicola Straziota, padre di Michele e boss di Bari vecchia, aveva minacciato di uccidere Antonio De Santis, se la ragazza non avesse lasciato suo figlio. Per tale motivo Maria fu costretta a scrivere una lettera d'addio al suo amore.