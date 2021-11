Strappare lungo i bordi è una nuova Serie TV animata che porta la firma del fumettista italiano Zerocalcare, pronta ad andare in onda su Netflix. Lo show animato sarà disponibile sul catalogo a partire da questo mercoledì (17 novembre) e la prima stagione conterà sei episodi dalla durata di circa 15 minuti. La serie TV è una produzione Movimenti Production, in collaborazione con Bao Publishing.

Per poter accedere al catalogo di Netflix sarà necessario collegarsi al sito e scegliere uno dei pacchetti disponibili per sottoscrivere un abbonamento; al momento, infatti, la piattaforma streaming non offre la possibilità di una prova gratuita.

Il trailer di Strappare lungo i bordi

Lo stesso Zerocalcare il mese scorso aveva annunciato attraverso il proprio canale Twitter la prossima uscita della sua ultima opera, con un commento al trailer nel pieno del suo stile ironico: "Esce sempre il 17 novembre, però intanto dal trailer possiamo trarre due considerazioni:1) non ce se capisce un cazzo2) le musiche originali, nonché la titletrack che si sente qui anche di sottofondo, è di CaneGianCane a cui ho rotto il ca**o oltre l'umana misura in questi mesi".

La trama della serie

Da come si può notare dal trailer, Strappare Lungo i Bordi è ambientato nell'universo di Zerocalcare: ci sarà quindi Zero in compagnia dei suoi fedeli amici Sarah e Secco, l'iconico Armadillo e l'Amico Cinghiale.

La trama segue le vicende del gruppo in viaggio in treno verso una mèta ben precisa. L'avventura sarà costellata di aneddoti e flashback dell'infanzia e l'adolescenza di Zero mischiati a ciò che accade ai giorni nostri. Un dipinto che scaverà a fondo nella vita del protagonista, le cui paure e insicurezze si incarnano nel sempre presente Armadillo.

Ironia spiazzante, scomode verità, un obbiettivo da raggiungere saranno gli ingredienti base per un cocktail visivo da bere tutto d'un fiato.

Zero è ormai un 37enne che volge lo sguardo verso un futuro incerto. Ancora incapace di superare definitivamente il passato, si guarda spesso indietro ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita.

Impacciato, insicuro e squattrinato si ritrova ad affrontare un'esistenza che è fuori dai binari di ciò che aveva previsto. Segretamente innamorato della forte e determinata Alice, non osa dichiararsi, ma durante il suo viaggio scoprirà qualcosa che cambierà per sempre il suo modo di vedere il mondo.

Un titolo, quello di Strappare lungo i bordi, che non solo è pronto a divertire con personaggi curiosi e battute imprevedibili, ma che consentirà anche di affrontare temi profondi e intimi.

Voci e personaggi di Strappare lungo i bordi

Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, interpreterà con la propria voce tutti i personaggi della serie, col suo iconico accento romanesco. L'unico a fare eccezione, sarà Armadillo.

Quest'ultimo verrà invece doppiato da Valerio Mastandrea.

L'appuntamento è quindi fissato per mercoledì 17 novembre, data in cui lo show animato sarà disponibile sul catalogo della piattaforma streaming di Netflix.