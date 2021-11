Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore con le anticipazioni che andranno in onda su Rete 4 dal giorno 29 novembre al 5 dicembre del 2021. L'albergatore Christoph incontrerà il dottor Kamml e gli affermerà di sapere tutto quello che sta organizzando e lo ricatterà. Infatti, il padre di Tim vorrà avere una ricompensa per mantenere il segreto riguardo al fatto che il dottore sia stato corrotto dal nipote di Lubach von Rösken. Nel frattempo, Florian chiarirà ancora una volta a Cornelius che non deve scherzare molto con Maja perché la giovane ragazza l'ha sempre difeso da tutti quanti.

Infine, la salute della perfida dark lady Ariane continuerà a peggiorare sempre di più e il dottor Michael la manderà in una clinica specializzata.

Tempesta d'amore, puntate fino al 5 dicembre 2021: Ariane si farà visitare dal medico in una clinica specializzata

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, Ariane verrà trasferita in una clinica e sarà guidata direttamente dal Dr. Kamml, che organizzerà un esame del sangue e le farà fare subito una risonanza magnetica. La donna accetterà i consigli del medico e gli dirà esaminare attentamente le sua analisi per scoprire se ci sono tracce di un possibile avvelenamento. Infine, Florian vedrà che suo fratello Erik sarà aggredito da uno sconosciuto e andrà subito a soccorrerlo.

Prossimi episodi Tempesta d'Amore fino al 5 dicembre 2021: Erik ha subito delle lesioni interne

Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore, Erik sarà privo di sensi e suo fratello Florian chiamerà immediatamente un'ambulanza per cercare di farlo riprendere. Quando Florian parlerà con il dottore dell'ospedale scoprirà che Erik ha subito delle lesioni interne e cercherà di capire chi possa aver compiuto questo gesto.

Infine, Florian rimarrà senza parole quando verrà a scoprire da Cornelius che è stato proprio lui a ridurre suo fratello Erik in questo stato.

Selina scoprirà dell'incidente di Erik

Gli spoiler rivelano che Florian deciderà di incontrare subito Maja per cercare di costringere Erik a confessare tutta la verità in merito all'incidente.

Ma mentre il giovane parlerà con Maja, scoprirà che anche lei era al corrente e il giovane sarà chiamato a prendere una decisione davvero inaspettata. Nel frattempo, la dark lady Ariane deciderà di cancellare l'appuntamento che aveva fissato con il dottore per la risonanza magnetica ma Kamml le farà capire in tutti i modi che l'esito dell'esame è molto importante e che non può essere escluso. Inoltre, Selina verrà a sapere dell'incidente capitato a Erik e affronterà Cornelius per confermare la sua colpevolezza.