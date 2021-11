Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, che racconta il tormentato e contrastato amore fra Maja e Florian. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 07 al 13 novembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Rosalie vince le elezioni

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla vittoria di Rosalie alle elezioni, sui tentativi fatti da Max per conquistare Shirin, sulla rivelazione che Michael farà al personal trainer, sulla partenza di Leentje e sugli indizi che troverà Cornelius per incastrare Eric.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Selina scoprirà che è stato Christoph a manipolare il video di Rosalie e Michael per ricattarli. Sconvolta, la donna affronterà il fidanzato che si troverà davanti a un bivio: distruggere la sua storia con Selina o pubblicare il video originale, favorendo Rosalie alle elezioni. Alla fine, il Saalfield deciderà di rendere pubblico il video originale facendo vincere le elezioni alla Engel che verrà festeggiata da amici e colleghi. La scelta fatta da Christoph però non gli farà perdere soltanto le elezioni ma sarà per lui una sconfitta su tutti i fronti.

Shrin chiude con Max

Per proseguire la sua vendetta nei confronti di Max, Shirin accetterà di recarsi al ristorante con lui per fargli pagare un conto moto salato.

Alla fine però le cose andranno in maniera molto diversa. Più tardi, Florian rivelerà a Max che Shirin si sta comportando in maniera molto strana perché sa della loro stupida scommessa. A quel punto, il personal trainer si scuserà con la giovane dichiarandosi nuovamente a lei senza però rivelargli ciò che ha saputo da Florian.

Più tardi, Max chiederà nuovamente aiuto a Vanessa per preparare una torta con cui conquistare la Ceylan. La Sonnbicher accetterà di aiutarlo per poi andare su tutte le furie dopo essere stata abbandonata dal giovane in cucina. A quel punto, Vanessa farà una scenata a Max di fronte a Shirin rivelandole che lui l'ha ingannata.

Per questo motivo, la Ceylan deciderà di chiudere definitivamente con lui. Max rimarrà moto stupito dal comportamento di Vanessa e chiederà aiuto a Michael che gli rivelerà che la giovane è innamorata di lui. Sconvolto dalla notizia, il personal trainer deciderà di affrontare Vanessa per chiederle spiegazioni.

Poco prima di partire per l'Olanda, Andrè rivelerà ad Leentje di voler rimanere al Furstenhof per non separarsi dai suoi cari. A quel punto, la donna deciderà di partire da sola. Maja e Florian trascorreranno una notte da sogno in una delle baite del Furstenhof, mentre Cornelius riuscirà a trovare degli indizi che confermano la colpevolezza di Eric. Ariane ed il Vogt scopriranno che Lars gli sta spiando tramite pc senza sospettare che in realtà l'uomo è Cornelius.