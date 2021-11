Tempesta d’amore continua a regalare forti ed intense emozioni. Le anticipazioni riguardanti le puntate che saranno trasmesse da lunedì 15 a venerdì 19 novembre su Rete 4, rivelano che Florian apparirà molto deluso da ciò che ha fatto suo fratello negli ultimi tempi. Nel frattempo, il signor Lars metterà in atto un piano per mascherare le malefatte di Erik ed Ariane. Nel mentre, Cornelia e Christoph trascorreranno tantissimo tempo insieme e Werner cercherà di far aprire gli occhi a Robert. Max, infine, userà Vanessa per far ingelosire Shirin. Il suo piano andrà in porto?

Tempesta d'amore anticipazioni: l'offerta di Cornelius

Florian, con il cuore a pezzi per ciò che ha fatto Erik nei confronti di Maja e della sua famiglia, deciderà di rompere il rapporto con suo fratello. Nel frattempo, Cornelius metterà in atto il suo nuovo piano: nei panni del barista Lars, farà un'offerta molto ghiotta ad Ariane ed Erik che potrebbe spingerli a fare un passo falso. Scendendo nei minimi particolari, il padre di Maja prometterà di fornire al signor Vogt e alla signora Kalenberg informazioni su Cornelius von Thalheim. Nel frattempo, Max, giù di morale per i continui rifiuti di Shirin, cercherà conforto nell’amicizia con Vanessa.

Cornelia e Christoph sempre più vicini

Cornelia e Christoph, nelle nuove puntate della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore, suoneranno il piano a quattro mani e la donna avrà un’idea geniale.

Nel dettaglio, proporrà all’albergatore di suonare insieme a un’importante asta di beneficenza. Per evitare equivoci e malintesi, la madre di Benni chiederà a Robert se la cosa gli fa piacere oppure gli dà fastidio. Lo chef del Furstenhof mentirà dicendo che lei ha avuto una bellissima idea e che non gli dà fastidio vederli suonare insieme.

Werner farà i salti di gioia.

Selina finisce in ospedale: Tempesta d'amore spoiler dal 15 al 19 novembre

Alla stalla, la madre adottiva di Maja, ignara che il signor Lars sia proprio Cornelius, gli parlerà di suo marito. Più tardi, Selina verrà colpita da un cavallo e il barista chiamerà subito un'ambulanza. Dopo attente analisi, Michael dirà a Cornelius che il rene destro di Selina è fuori uso, ma si stupirà che lui lo sappia già e più tardi dirà tutto alla paziente.

Turbata da questa rivelazione, Selina chiederà al signor Lars come faceva a sapere del suo problema di salute e poi gli dirà che tra loro c'è un legame particolare come se si conoscessero da una vita e a bruciapelo gli chiederà se è Cornelius.

Dopo aver scoperto chi si nasconde dietro al nome Lars, Selina apparirà sconvolta e Cornelius le dirà che non aveva altra scelta che fingersi morto. Sia lui che Maja la supplicheranno di non rivelare a nessuno la sua vera identità per poter incastrare Erik e Ariane e la donna accetterà di essere loro complice. Max, intanto, userà Vanessa per far ingelosire Shirin. Cornelia e Christoph trascorreranno molto tempo insieme, vista la comune passione del pianoforte, e Werner metterà in guardia Robert, ma il cuoco rassicurerà il padre dicendo di fidarsi pienamente della giovane Holle. Rosalie e Michael, infine, faranno pace e la donna prometterà al suo amato di tenere fede ai suoi impegni elettorali.