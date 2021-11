Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della fiction daily ideata da Bea Schmidt raccontano che Erik aggredirà Cornelius alle spalle mentre quest'ultimo si stava recando alla polizia. Il dark man, inoltre, si accorgerà che la chiavetta usb con le prove incriminanti sarà in possesso di Maja. Ariane, infine, si affretterà a ricattare la giovane von Thalheim minacciandola di uccidere Florian qualora lei, assieme al padre, avessero denunciato Vogt.

Erik aggredirà Cornelius alle spalle

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che Cornelius pretenderà giustizia riguardo alla truffa finanziaria subita anni addietro ad opera di Erik.

Il padre di Maja, per colpa delle malefatte di Vogt, era caduto in disgrazia finanziaria e, per evitare guai giudiziari malgrado la propria innocenza, aveva deciso di farsi un'operazione al viso, così da cambiare identità facciale e presentarsi a Bichlheim sponda Fürstenhof col nome fittizio di 'Lars Sternberg'.

Il signor von Thalheim riuscirà ad arrivare ad un soffio dal suo scopo, trovando le prove incriminanti contro il dark man e affrettandosi a recarsi in polizia per denunciare l'uomo.

Peccato, però, che Vogt pedinerà Cornelius nel bosco e, poco prima che il marito di Selina confessi tutto alle Forze dell'Ordine, lo aggredirà alle spalle, rubandogli tutti i documenti che portava con sé.

Erik si accorgerà che Maja è in possesso delle prove incriminanti

Le trame tedesche della soap opera anticipano che Erik, una volta giunto nella propria abitazione, si renderà conto che tra i documenti rubati a Cornelius, mentre lo stesso era disteso sulla neve e privo di sensi, manca la chiavetta usb con all'interno le prove che potrebbero farlo finire in galera.

A Vogt non ci vorrà molto per comprendere che la pen drive che cerca è in possesso di Maja.

Cornelius, difatti, aveva dato la chiavetta usb alla figlia mentre si trovava ricoverato in ospedale, intimando alla stessa di recarsi prima possibile al commissariato.

Ariane minaccerà di uccidere Florian per ricattare Maja

Gli spoiler della fiction daily bavarese riportano che, analogamente a quanto successo a Cornelius con Erik, anche Maja tenterà di denunciare il dark man ma verrà fermata da Ariane.

Kalenberg, intimorita che il fidanzato possa finire in prigione, bloccherà appena in tempo la figlia di Selina e, come se non bastasse, deciderà di intimidire la ragazza.

Ariane minaccerà, quindi, di uccidere Florian qualora Maja decidesse di denunciare Erik.

Riuscirà la coppia dark a cavarsela anche stavolta?