Il 18 novembre alle 21 e 15 va in onda su Italia 1 The Martian – Sopravvissuto, un film di Ridley Scott con protagonista Matt Damon. La pellicola ha una durata di 130 minuti (151 nella director's cut) ed è basata sul romanzo di Andy Weir L'Uomo di Marte, pubblicato nel 2011.

The Martian è stato accolto in maniera positiva dalla critica, ha ottenuto ben 7 candidature agli oscar e vinto il premio come miglior film ai Golden Globe del 2016.

Il film di fantascienza uscì nelle sale cinematografiche a ottobre 2015 e ha incassato più di 630 milioni di dollari posizionandosi al decimo posto come maggiore incasso del 2015.

Le riprese, iniziate ai Korda Studios di Budapest (dove per l'occasione sono stati costruiti una ventina di set), sono terminate a Uadi Rum, in Giordania.

The Martian racconta la storia di un astronauta abbandonato su Marte poiché creduto morto. Un racconto di fantascienza, ma soprattutto di sopravvivenza, per un appuntamento da non perdere.

Trailer di The Martian – Sopravvissuto

The Martian: la trama del film

L'equipaggio della missione NASA Ares 3 si trova costretto ad abbandonare la base su Marte a seguito di una pericolosissima tempesta di sabbia. Mentre fuggono per tornare sulla Terra, l'astronauta Mark Watney (Matt Damon) viene travolto da alcuni detriti e rimane indietro. La squadra, convinta della morte del collega, parte per rientrare a casa.

Mark si ritrova costretto a una lotta per la sopravvivenza su un pianeta ostile, senza riuscire a mettersi in contatto con la Terra.

L'astronauta è ben consapevole che per tornare sano e salvo deve fare appello a tutto il suo ingegno e la propria conoscenza per continuare a vivere sul pianeta rosso nell'eventualità remota di una missione di salvataggio.

Watney dovrà riuscire a resistere al peggio delle previsioni almeno 4 anni prima che la NASA mandi una nuova squadra sul posto. Fortunatamente, Mark è un ingegnere meccanico e botanico; grazie alle sue abilità ed esperienza riesce a mettere su un piccolo orto di patate sfruttando il terriccio e le feci dell'equipaggio come concime, mentre per l'acqua costruisce un geniale congegno per bruciare le riserve di idrazina.

L'attesa è tuttavia ancora lunga e pericoli e imprevisti metteranno a dura prova il sopravvissuto che vivrà continuamente al confine tra la vita e la morte. Riuscirà l'astronauta Mark Watney a tornare a casa?

Il Cast del film

Di seguito i nomi degli attori che compongono il cast di The Martian e i personaggi da loro interpretati.