Tommaso Zorzi è stato uno dei personaggi rivelazione della passata edizione del Grande Fratello Vip, dove è riuscito ad imporsi come vincitore assoluto. Il giovane influencer, a distanza di quasi un anno da quella esperienza che lo ha visto imporsi nel panorama televisivo italiano, ha scelto di rompere il silenzio e di fare chiarezza su alcuni rumor che lo riguardano, tra cui quello legato alla chiusura dei suoi talk show sulle reti Mediaset per flop di ascolti.

La verità di Tommaso Zorzi sulla chiusura dei suoi programmi Mediaset

Nel dettaglio, terminata l'esperienza al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi si è ritrovata letteralmente catapultato nel mondo del piccolo schermo.

Il giovane influencer, infatti, è stato prima scelto come opinionista all'Isola dei famosi in onda su Canale 5 e poi successivamente ha debuttato al timone del talk show "Il Punto Z", in on da su Italia 1 con una striscia quotidiana di pochi minuti e in streaming sul portale delle reti Mediaset.

Tuttavia, nel momento in cui Il Punto Z è stato sospeso dal pomeriggio di Italia 1, si è gridato al flop di ascolti e qualcuno ha ipotizzato che Mediaset avesse cancellato la trasmissione per bassi ascolti.

"Sono stato io a voler interrompere non solo la striscia quotidiana, ma tutto e forse me ne pento", ha ammesso Tommaso facendo chiarezza in merito a quanto è accaduto dopo la sospensione del suoi talk show.

Il retroscena di Zorzi sulla prima serata Mediaset

Zorzi ha poi aggiunto che, sempre dopo l'esperienza al GF Vip 5 e dopo essere stato opinionista all'Isola dei famosi, Mediaset gli avrebbe proposto anche di condurre una nuova prima serata su Italia 1.

"Ma alla fine non me la sono sentita", ha ammesso Tommaso rivelando per la prima volta che erano già iniziate le prime riunioni per questo nuovo programma Mediaset destinato al prime time, ma dopo il terzo incontro con gli autori, ha scelto di "gettare la spugna".

Nonostante il suo rifiuto, Tommaso ha ammesso di essere molto grato per le belle opportunità che gli ha dato Mediaset subito dopo il GF Vip, aggiungendo che un giorno spera di poter tornare a Cologno Monzese.

Con chi è rimasto in contatto Tommaso Zorzi dopo il GF Vip

Intanto, però, Tommaso si prepara a debuttare in nuovo progetto televisivo che lo vedrà protagonista.

Trattasi del talent show Drag Race Italia, dedicato al mondo delle drag queen, che sarà trasmesso da novembre sulla piattaforma del gruppo Discovery.

Parlando invece della sua esperienza al GF Vip, Zorzi ha ammesso che tra i concorrenti che hanno condiviso con lui quell'esperienza, è rimasto in contatto con Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando e Andrea Zelletta. Con tutti gli altri, invece, non ha più contatti.