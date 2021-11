Nella puntata di Uomini e donne, registrata il 30 novembre è accaduto qualcosa di inaspettato: Andrea Nicole Conte ha fatto la sua scelta, ma in un modo molto particolare. La tronista milanese ha scelto Ciprian Aftim, annullando per sempre le speranze dell'altro corteggiatore Alessandro Verdolini. Secondo le indiscrezioni trapelate nella giornata del 30 novembre, Andrea Nicole e Ciprian sono entrati insieme nello studio di Canale 5, annunciando a tutti di aver trascorso la notte insieme e di essersi fidanzati. Nel dettaglio, sembrerebbe che Conte abbia preso la sua decisione, dopo aver ricevuto la visita a sorpresa di Aftim, presso il suo alloggio a Roma.

Andrea Nicole fa la sua scelta

Andrea Nicole Conte ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne il 13 settembre scorso e in una delle prime interviste rilasciate al magazine ufficiale del dating show, aveva confessato che per lei il trono non rappresentava soltanto l'opportunità di conoscere qualcuno, ma anche un modo per farsi conoscere, senza avere limiti o paure. Dopo quasi tre mesi dall'inizio della sua esperienza, la tronista milanese sembra aver raggiunto i suoi obbiettivi: oltre aver trovato l'amore con Ciprian Aftim, infatti, Andrea ha legato molto anche con la tronista Roberta Giusti, con la quale ha instaurato sin da subito una bellissima amicizia. Il fidanzamento di Andrea Nicole e Ciprian Aftim, però, non sarebbe avvenuto in modo classico, bensì all'esterno del dating show di Maria De Filippi.

Conte e Aftim passano la notte insieme

Nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta il 30 novembre, Andrea Nicole Conte si è presentata in compagnia di Ciprian Aftim: il corteggiatore, infatti, lunedì 29 novembre ha voluto fare una sorpresa alla tronista, all'insaputa della redazione e si è presentato presso il suo alloggio a Roma.

Nel corso della puntata, la coppia ha confessato di aver trascorso la notte insieme e di aver deciso, subito dopo, di iniziare una relazione. La scelta improvvisa di Andrea Nicole, ma soprattutto la maniera con la quale questa è avvenuta, non è stata vista di buon occhio dagli opinionisti del dating show, Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali hanno criticato duramente il comportamento della tronista milanese.

Gianni Sperti contro Andrea e Ciprian: 'Disonesti, fasulli'

Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno preso molto bene il comportamento di Andrea Nicole e Ciprian e hanno criticato la coppia durante l'ultima puntata registrata. Nel dettaglio, Gianni avrebbe usato parole molto forti nei confronti dei due, definendoli "Disonesti e fasulli". Le parole di Sperti, hanno toccato subito la forte sensibilità di Andrea Nicole, la quale è scoppiata in un pianto liberatorio. In sua difesa, l'opinionista di Uomini e Donne, ha dichiarato di esserci rimasto molto male per l'atteggiamento avuto dalla tronista, che a detta sua non meritava di stare sul trono. Dopo le dure critiche di Gianni Sperti, Andrea ha cercato conforto nell'altra tronista Roberta Giusti, alla quale avrebbe detto: "Lo sapevo".

Anche questo particolare, non è passato inosservato agli occhi di Gianni, il quale ha subito sospettato che Roberta sapesse già tutto, riguardo gli ultimi fatti avvenuti tra Andrea Nicole e Ciprian.

Alessandro Verdolini su Andrea Nicole e Ciprian: 'Falsi e disonesti'

Sempre durante la puntata registrata il 30 novembre, Ciprian Aftim ha confessato di aver scoperto l'indirizzo dell'alloggio di Andrea Nicole, il giorno in cui le ha portato l'albero di Natale. Sembra, infatti, che il corteggiatore durante l'esterna si sia abbassato la benda e abbia letto il nome di un bar nelle vicinanze, che ha poi cercato su google, per cercare di capire quale potesse essere la strada. Dopo la rivelazione dei due, Gianni Sperti ha chiesto a Maria De Filippi di esprimere la sua opinione riguardo la vicenda: la conduttrice ha confessato di esserci rimasta male, ma non ha voluto esprimere pareri personali riguardo la scelta di Conte, in conclusione ha detto che sarebbe stato più corretto avvisare la redazione, riguardo gli ultimi fatti avvenuti tra lei e Ciprian Aftim.

All'interno dello studio, inoltre, era presente anche il corteggiatore Alessandro Verdolini: il ventottenne anconetano è rimasto sconvolto per il comportamento di Andrea Nicole e ha attaccato duramente lei e Ciprian, definendoli "Falsi e disonesti".