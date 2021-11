Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda durante il mese di novembre su Canale 5, rivelano che ci saranno delle importanti novità legate a Gemma Galgani. Per la dama torinese, infatti, arriverà il momento di chiudere col passato e di lasciarsi alle spalle la relazione finita male con Costabile. Tuttavia, in studio, arriverà un nuovo cavaliere pronto a conoscerla ma la dama non sarà entusiasta al 100%.

Nuovo cavaliere per Gemma Galgani: anticipazioni Uomini e donne novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del mese di novembre rivelano che per Gemma arriverà il momento di lasciarsi alle spalle la fine della sua frequentazione con Costabile.

Il cavaliere, infatti, ha scelto di chiudere la loro frequentazione dato che non ha gradito gli attacchi da parte della dama torinese.

Di conseguenza, Gemma si è ritrovata nuovamente single ma nel corso dell'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, per lei è arrivato un nuovo cavaliere pronto a mettersi in gioco per conoscerla.

Tale persona ha contattato la redazione di Uomini e donne con lo scopo ben preciso di conoscere la dama torinese e di approfondire la conoscenza fuori dallo studio Mediaset.

Gemma non si sente attratta dal nuovo pretendente

Gemma Galgani non si è tirata indietro: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che la dama ha voluto concedere una chance a questo nuovo cavaliere, pur senza nascondere i suoi dubbi.

Gemma, infatti, ha ammesso di non sentirsi attratta dal nuovo arrivato: per la dama torinese, quindi, non sarebbe scattata quella scintilla tale da portarla a "perdere la testa" nei confronti del cavaliere che ha fatto il suo ingresso in studio.

Nonostante questo, però, la "nemica" di Tina Cipollari ha voluto concedersi una seconda chance e quindi proverà a conoscere meglio questo cavaliere, con la speranza di lasciarsi alle spalle la fine della sua relazione con Costabile.

Ida Platano lascia il programma: anticipazioni Uomini e donne novembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne previste per il mese di novembre su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare anche di Ida Platano.

La dama, infatti, dopo la fine della sua relazione con Diego, prenderà una decisione importante legata al suo destino e al suo futuro nel programma.

Dato che da un po' di tempo, Ida non riesce a trovare la persona giusta in trasmissione, annuncerà la sua decisione di voler abbandonare Uomini e donne e quindi di andare via dallo studio, da sola.

Insomma una scelta importante quella di Ida che, a questo punto, si dedicherà a cercare la sua anima gemella lontana dai riflettori televisivi. Sarà un addio definitivo oppure, prima o poi, assisteremo nuovamente al suo rientro in trasmissione?

Roberta si sente in crisi: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche sul percorso della tronista Roberta, la quale nel corso dell'ultima registrazione di U&D, non ha nascosto la sua crisi sentimentale.

La tronista, infatti, ha ammesso la sua confusione: Luca e Samuele sono i due ragazzi arrivati al rush finale di questo percorso, anche se Roberta non ha ancora le idee chiare con quale dei due intraprendere una love story lontana dalle telecamere.

Tuttavia, nel corso delle prossime puntate di U&D, Maria proverà a smuovere un po' la situazione e dopo aver ascoltato lo sfogo di Roberta sulla sua crisi sentimentale, le chiederà con chi dei due vorrebbe ballare. La tronista sceglierà Samuele. Sarà lui la scelta finale? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.